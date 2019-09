Com o objetivo de estimular o comércio nacional, acontece pela primeira vez, em setembro, a Semana do Brasil, proposta pelo governo. Para a ocasião, Casas Bahia e Pontofrio prepararam um mega saldão, até 08/09, com descontos de até 80% e ofertas imperdíveis para produtos novos e de mostruário.

Na sexta-feira, 06, as lojas terão horário de funcionamento diferenciado, abrindo a partir das 6h da manhã, para que os clientes tenham mais tempo para aproveitar as promoções e condições de pagamentos diferenciadas. As ofertas serão válidas também para o e-commerce e no aplicativo das duas marcas.

Com o mote “Maior saldão do Brasil”, a Casas Bahia oferece descontos de até 80% nas vendas online para todas as categorias de produtos e até 70% nas lojas.

Os pagamentos poderão ser feitos em até 24 vezes fixas no carnê, 24 vezes sem juros no cartão da loja, para produtos selecionados, em até 10 vezes sem juros nos demais cartões de crédito, e com 60 dias para começar a pagar no carnê.

Já o Pontofrio anuncia o “Saldão Grandes Marcas”, que contará também com descontos de até 70% nas vendas online e nas lojas físicas. Os clientes que comprarem com o cartão da marca podem parcelar suas compras em até 24 vezes sem juros no cartão da loja para produtos selecionados e em até 10 vezes sem juros nos demais cartões de crédito.