A Casas Bahia e o Pontofrio lançam suas campanhas para o Dia das Mães com grandes ofertas, ativações nas redes sociais, comunicação 360º, bem como condições de pagamento valorizadas pelos clientes em categorias desejadas para as compras da data.

Casas Bahia

Para a data, a Casas Bahia vem com uma campanha com o conceito “No Dia das Mães o melhor presente é você, mas todos os outros estão na Casas Bahia”, que mostra que a presença do filho é muito importante para as Mães, mas os presentes não podem faltar. O vídeo para TV traz cenas de momentos em família dentro de uma das lojas da marca, com variedade de produtos e presentes para ela e para a casa dela. Alguns produtos contam com a modalidade “Retira Rápido”, que permite que o cliente retire o item comprado na loja escolhida ou nos pontos específicos espalhados por todo Brasil. São mais de 7.500 pontos de retiradas, além das lojas próprias, como agências dos Correios e Lockers 24 horas, em postos de combustível.

Pontofrio

Todo mundo conhece a reação das mães quando ganham um presente: “Ah, filho, não precisava…” mas convenhamos: é claro que “precisava, sim!” Este é o conceito da nova campanha de Pontofrio para o Dia das Mães. Desenvolvida pelo marketing da companhia em parceria com a agência Y&R, a ação traz a atriz Júlia Rabello interpretando uma mãe super irônica, reforçando a irreverência típica de Pontofrio.

A campanha tem filmes para TV aberta e fechada e traz uma ação nas redes sociais da marca, onde Júlia vai invadir os canais mais assistidos: games, maquiagem, finanças, receitas, ASMR e dança. De forma ácida e bem-humorada, nos vídeos a atriz vai assumir o estilo de cada assunto buscado na plataforma para dar o recado a todos os filhos: no Dia das Mães, precisava, sim de presente do Pontofrio.

A estratégia é ter uma campanha segmentada, direcionando o filme mais adequado para cada perfil do público-alvo. O objetivo é se distanciar das comunicações padrões e se destacar por meio de um storytelling divertido e envolvente que fala de forma personalizada com a audiência impactada.

“A comunicação traduz os principais atributos do Pontofrio e reforça o relacionamento da rede com o seu público, buscando sempre oferecer a melhor experiência com a marca”, explica Othon Vela, diretor de marketing da Via Varejo, empresa que administra o Pontofrio.