Um casal foi detido após deixar um bebê recém-nascido, de apenas 1 mês, trancado dentro de um carro na rua Áustria, bairro Vila Real, em Cáceres (MT), na madrugada de domingo (27). A Polícia Militar (PM) informou que o casal deixou o bebê para poder ir até uma festa religiosa na região.

Ainda de acordo com informações, o carro estava estacionado perto do local onde o evento era realizado e populares que passaram pela rua viram o recém-nascido sozinho no veículo e ligaram para a PM. A guarnição foi até a festa e usou o próprio sistema de som para pedir que o proprietário do veículo se apresentasse.

O dono do carro juntamente com a mãe da criança, de 17 anos se apresentaram. Eles confirmaram que deixaram o recém-nascido sozinho por alguns minutos.

A PM afirma que o bebê ficou cerca de uma hora sozinho, desde o momento da denúncia até a identificação do casal.

Os dois foram detidos e encaminhados até a Delegacia de Polícia. O Conselho Tutelar foi acionado para providências cabíveis.