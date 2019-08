A Casa Bauducco, rede de lojas pertencente à Pandurata Alimentos, dona da Bauducco, anuncia programa de expansão de 25 novas unidades para o ano. Atualmente a rede conta com 60 lojas em operação e pretende alcançar 85 lojas até o fim de 2019. A meta é alcançar 300 lojas distribuídas pelo país até 2024. Em receita, a companhia cresceu 62% no ano, saindo de R$ 37 milhões em 2017 para R$ 60 milhões em 2018.

Para dar continuidade ao seu modelo de expansão, a Casa Bauducco já programa para este ano a chegada no Nordeste, nas cidades de Salvador e Recife. “O Nordeste é um mercado atrativo para a marca Bauducco e para a nossa operação com a Casa Bauducco onde pretendemos ampliar para os próximos anos”, destaca Renata Boock de Freitas Rouchou, Diretora de Expansão e Franquias da Casa Bauducco.

Para ampliar a presença no país, o olhar estratégico da marca para diversos modelos de lojas ampliou a possibilidade de crescimento – principalmente no Sudeste e Sul. Inicialmente A Casa Bauducco operava em shoppings centers, mas a solidez do negócio permitiu uma dinâmica de atender diversos espaços comerciais – como aeroportos, prédios comerciais, hospitais e lojas de ruas, o que garante uma visibilidade mais ampla do potencial de investimento em uma franquia da rede.

Acompanhando esta dinâmica do modelo de negócio, a rede também traz uma novidade para os franqueados este ano. Em fase de testes, o projeto piloto do Tuk Tuk Casa Bauducco já começou a operar. O modelo é um Tuk adaptado para comercializar 70% dos itens da loja. “Este modelo permitirá aos franqueados ampliar a operação do negócio em prédios comerciais ou regiões para testar a possibilidade de abertura de uma unidade – é um sistema que prevê um faturamento equivalente a 60% de uma loja mensalmente”, explica Renata.

A essência da Casa Bauducco é trazer uma Loja–Combinação de café e empório, com baixa manipulação de alimentos, sendo que 85% do fornecimento dos produtos são feitos diretamente pela própria Casa Bauducco, na unidade central da própria empresa, em Guarulhos. “Nós transformamos o tradicional cafezinho com a fatia de panettone quentinho, um item que pode ser consumido o ano todo, tornando um hábito cada vez mais frequente dos consumidores”, enfatiza Renata.

Por ser um modelo de negócio que se destaca frente aos concorrentes, a rede recentemente fez adaptações em suas embalagens. “Hoje mais de 30% de nossas vendas são de consumidores que compram itens para desfrutar em sua residência ou presenteáveis o que reforça o valor agregado de nossos itens”, explica Renata.

O franqueado Casa Bauducco também conta com um reforço fundamental: a tradição da marca em ser a maior referência do panettone no mundo, e também em ser um laboratório para criação de outros produtos icônicos como pão de mel, crostata e uma linha de itens salgados. “Além de nosso portfiólio que atende a diversos momentos de consumo, os itens sazonais e os lançamentos da marca contribuem diretamente para impulsionar as vendas da unidade”, completa a executiva.

A marca tem em seu DNA a inovação de novos produtos e já programa novidades para o segundo semestre. “Vamos trazer novidades no segundo semestre deste ano, e claro, o toque caseiro de nossas receitas são ingredientes fundamentais desta combinação”, completa Renata.

Atualmente, a Casa Bauducco conta com 60 lojas, sendo sete unidades próprias e 53 franquias, distribuídas nas principais praças, como São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, entre outras.

A Casa Bauducco também coleciona diversos reconhecimentos como o Selo de Excelência da Associação Brasileira de Franchising, a mais importante chancela do mercado de franquias brasileiro, pelo segundo ano consecutivo (2018-2019). Além deste soma-se o Design do Varejo do Retail Design Institute (2013), Inovação em Formato de Loja (2013), Loja Destaque em Shoppings Centers (2014), entre outros.