Desde a última segunda-feira (26.08), cidadãos de todo o Brasil já podem utilizar os Cartórios de Imóveis do Paraná de forma totalmente eletrônica. Por meio do site www.registrodeimoveis.org.br, que congrega todos os 200 Registros de Imóveis do Estado, é possível solicitar certidões, dar entrada em registros, fazer pesquisas – como a localização eletrônica de bens ou a visualização da matrícula de imóveis – e acompanhar solicitações de registros e atos sem sair de casa e deslocar-se até um cartório.

O lançamento oficial dos serviços ocorreu durante os dois dias de evento do Seminário “RI Talks: Reflexões para o Futuro do Registro de Imóveis”, promovido pela Associação dos Registradores Imobiliários do Paraná (Aripar) e realizado nos dias 22 e 23 de agosto, no Teatro Paulo Autran, em Curitiba.

“É muito animador para nós, registradores de imóveis, avançarmos na integração de todos os nossos serviços em um portal online, disponível a qualquer interessado conectado à internet”, destaca o presidente da Aripar, Gabriel Amaral, ressaltando que, além do cidadão comum, o portal de serviços será de grande auxílio para todo o mercado relacionado com o setor imobiliário.

Entre os serviços mais importantes, agora disponibilizados em meio eletrônico, está a pesquisa de bens, que possibilita localizar imóveis e outros direitos registrados em cartório. A certidão digital online, expedida em formato eletrônico, e com a mesma fé pública e validade jurídica do documento impresso também passa a ser disponibilizada no portal, que reúne ainda serviços dos Cartórios de Imóveis dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Pará e Rondônia.

O cidadão que utilizar os serviços disponíveis no Portal também terá acesso à visualização online da matrícula do imóvel, podendo assim conferir dados importantes da matrícula, e pode ainda acompanhar o procedimento de registro de seu imóvel de forma online pela ferramenta acompanhamento registral. Outro serviço importante disponibilizado é o E-Protocolo, que permite o envio de escrituras públicas e contratos particulares para registro, eliminando a necessidade de comparecimento ao Cartório.

Além do lançamento dos serviços, o “RI Talks: Reflexões para o Futuro do Registro de Imóveis” debateu diversos temas relacionados ao setor, em uma análise do que pode acontecer de grandes alterações com o registro de imóveis no Paraná e no Brasil.

“O que formará o futuro do Registro de Imóveis. O futuro é o resultado das construções do passado, das decisões do presente e das ações bem pensadas para o futuro. O futuro é algo inédito, singular, e que contará com a contribuição do que debatermos neste evento”, afirmou o presidente da Aripar durante o evento.

O evento ainda contou com representantes do Poder Judiciário – o desembargador corregedor-geral, José Augusto Gomes Aniceto, e os juízes auxiliares Marcel Guimarães Rotoli de Macedo e Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa -, além de registradores imobiliários de todo o Estado e especialistas no setor.

Sobre a Aripar