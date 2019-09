A partir de agora, os portadores do cartão Credz Visa podem utilizá-lo para efetuar pagamentos de tarifas de ônibus na cidade de São Paulo. De acordo com a Prefeitura da capital, 12 linhas de ônibus passaram a aceitar o novo serviço na segunda-feira (16), apenas para cartões digitais e físicos com a tecnologia contactless (sem contato). A Credz é parceira da Visa desde o final do ano passado e, desde então, já emitiu 1 milhão de cartões, todos com a tecnologia de pagamento por aproximação, oferecendo também este benefício e facilidade aos clientes.

Para José Renato Borges, presidente da Credz, esta é uma oportunidade de levar mais praticidade e digitalização aos clientes. “Nosso foco é manter esta busca por inovação e, por isso, a utilização dos nossos cartões Credz Visa nas linhas de ônibus oferece ainda mais agilidade ao consumidor, além da tecnologia de ponta, aumentando, ainda, a usabilidade, conveniência, experiência, melhores controles e, os clientes, certamente, vão perceber valor nessas inovações”, destaca.

Sobre o impacto do pagamento por aproximação, Fernando Teles, country manager da Visa do Brasil, acredita que esse recurso vai além do transporte público. “Em nossa experiência no Brasil e no mundo, testemunhamos mudanças no comportamento dos consumidores e dos estabelecimentos comerciais assim que lançamos soluções como essa da SPTrans, como o aumento do uso do pagamento eletrônico em detrimento do dinheiro em papel, que leva segurança, agilidade e uma melhor experiência de compra e venda para as cidades”.

Segundo o secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, o novo meio de pagamento é mais uma ação para trazer rapidez e praticidade para paulistanos e turistas que visitam a cidade. “Esse recurso oferece mais agilidade, pois basta aproximar o cartão do validador do ônibus, democratizando a alternativa para os cidadãos da capital e contemplando turistas brasileiros e estrangeiros que visitam a capital, já que os cartões emitidos fora do país (internacionais) também são aceitos”, explica Edson Caram.

Os cartões Credz Visa, de aceitação internacional, são oferecidos aos consumidores em parceria com varejistas, no formato private label com bandeira. Além da aceitação nas linhas de ônibus, com ele, os clientes também têm acesso a novos canais de compra como e-commerce, acesso a benefícios e programas da marca Visa e pagamentos em aplicativos e autenticação biométrica, tornando a experiência mais completa, moderna e conveniente.