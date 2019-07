Na última terça-feira, a La Champagneria lançou sua novidade de drinks em evento exclusivo para convidados.

“Uma carta criada pelo coração, baseada em harmonização e inspirada em pessoas, bebidas e suas peculiaridades”, essa é a definição da nova carta de drinks do La Champagneria, que tem a empresária Vanessa Bianchi à frente do bar.

Inspirado no público feminino oferece as curitibanas um ambiente descontraído, pensado para mulheres de bom gosto, resolvidas e ousadas que às vezes precisam de um espaço só para elas.

A nova carta tem como propósito encantar o cliente com o sabor da história e com experiências culturais de diversos lugares do mundo, de forma líquida. A carta é assinada pelo bartender da casa Oberdan Batista.

O público pode esperar releituras de clássicos como Mules, Negronis, Gin & Tonic.