Em meio à articulação para consolidar a base aliada e tentar agilizar a tramitação da Reforma da Previdência, o Palácio do Planalto remeteu ao Congresso Nacional um Projeto de Lei para flexibilizar o Orçamento e dar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, carta branca para remanejar e transferir recursos públicos. O texto do projeto foi finalizado em fevereiro, chegou ao Congresso na segunda-feira, 11, e aguarda despacho da Secretaria Legislativa antes de ser enviado à Comissão Mista de Orçamento (CMO). Em um dos trechos, o Executivo justifica a liberação de recursos orçamentários para renovar a frota de veículos blindados da Presidência da República e para a compensação de recursos à disposição de diferentes órgãos do Poder Judiciário.

Modernização

O Planalto põe na conta do GSI o pedido de renovação da frota: “O objetivo da aludida reinclusão é viabilizar a necessária modernização da frota de automóveis de representação que serve às citadas autoridades, conforme solicitação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República”.

Bônus

O projeto, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada em 2018, ainda prevê a liberação de mais de R$ 223 milhões para o pagamento de bônus aos peritos médicos do INSS.

Compliance

Favorito na licitação das corvetas da Marinha, um negócio de US$ 1,6 bi a ser concluído daqui a dez dias, o consórcio Águas Azuis pode se encalacrar por problemas de compliance. A alemã Thissenkrupp, líder do consórcio, foi suspensa de uma licitação de navios de guerra na própria Alemanha depois de se envolver num caso de suborno em Israel.

Caças

E sua parceira local, a Embraer, foi condenada em dezembro passado pelo juiz Sérgio Bretas, no Rio, por ter pago propina a um militar dominicano para vender caças Super Tucano àquele país.

Desastres

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, irá enviar ao Congresso Nacional um projeto para criminalizar empresas envolvidas em desastres ambientais. Proposta está sendo finalizada. Texto foi enviado ao Ministério de Minas e Energia (MME) e retornou sem alterações ao MJ na última semana.

Punição

O objetivo do ex-juiz da Lava Jato é endurecer a punição às empresas envolvidas em tragédias como, recente, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). A legislação atual é branda – restrita a sanções econômicas e multas ambientais.

Royalties

Deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) está disposto a fazer uma devassa no uso dos royalties de petróleo e verbas federais por parte de prefeituras no Estado do Rio que não têm sido transparentes no uso dos recursos federais.

Pente-fino

Membro titular da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Jordy vai propor um pente-fino, amparado na prerrogativa de que a comissão pode convocar prefeitos a irem a Brasília dar explicações e prestarem contas, face indícios de falta de transparência e mau uso dos royalties e outras verbas federais.

Fiscalização

Além da Comissão de Constituição e Justiça, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, irá comandar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara. Oposição tentou ficar com o comando do colegiado para pressionar o Planalto com convocações de ministros. Saiu derrotada. O PT irá presidir as comissões de Cultura, de Direitos Humanos e Minorias e de Legislação Participativa.

Marielle 1

Após a prisão de dois ex-policiais militares envolvidos na execução da vereadora Marielle Franco (PSol-RJ), o PSol irá propor a instalação de uma CPI na Câmara para investigar milícias.

Marielle 2

Preso na Polícia Federal de Curitiba, Lula mandou pelo ex-prefeito Fernando Haddad mensagem à família de Marielle para ser lida em homenagens que serão feitas à vereadora assassinada há um ano.

Em São Paulo

José Dirceu, que cumpre pena em liberdade, passará seu aniversário, dia 16 de março, em São Paulo, com a mulher, Simone, a filha, Maria Antônia e os outros filhos dos casamentos anteriores. O ex-ministro de Lula passou o carnaval em Brasília.

ESPLANADEIRA

A convite de Bayard Boiteux, idealizador e organizador do evento, a cantora Hanna fará show em homenagem a João Gilberto, na festa dos novos embaixadores do Rio, dia 25 de março, no Sofitel de Ipanema.