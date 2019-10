Uma carreta com 32 toneladas de soja ficou destruída após pegar fogo, na tarde deste domingo, 27, no km 138 da MG-223, próximo a Tupaciguara, sentido a Araguari. O motorista informou aos militares do Corpo de Bombeiros que saiu de Bom Jesus-GO com destino a Araguari-MG.

No meio do trajeto, o motorista da carreta notou um princípio de incêndio em uma das rodas do veículo. Logo ao descer da carreta tentou apagar o fogo com um extintor de incêndio, mas viu que as chamas já haviam alcançado a carga de soja. Ele não soube informar o motivo do incidente.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no local e tiveram que reabastecer o caminhão com água em uma fazenda próxima ao local da ocorrência. Foram utilizados 14 mil litros de água. Um trator auxiliou na remoção da soja da pista e do veículo, para acelerar o trabalho de rescaldo.

Não houve vítimas.