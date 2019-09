As exportações de carne de frango in natura somaram US$ 4.196,21 milhões de janeiro a agosto de 2019, registrando uma variação positiva de 9,1%. Em volume foram embarcadas 2.570.572 toneladas no período, com variação também positiva de 1,8%. Os dados são do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O bom desempenho das exportações mantém a carne de frango na quinta posição no Ranking nas Exportações Totais de janeiro a agosto, correspondendo a 2,82% das exportações totais. Já no ranking das exportações de produtos básicos a proteína ocupa a quarta posição e corresponde a 5,37% das exportações dos Produtos Básicos no período.

O maior comprador da carne de frango brasileira continua sendo a China que somada a Hong Kong receberam 22,7% de toda carne embarcada no período. Com os casos de Peste Suína Africana no país os consumidores têm aumentando a procura por outras proteínas como a carne de frango. Os envios para China já são quase 40% maior na comparação com o mesmo período de 2018.

O Japão e a Arábia Saudita vêm na segunda posição com 13% dos embarques cada, seguido por Emirados Árabes com 9,8%, Coreia do Sul com 3,5%. África e Cingapura somam cada uma 2,9% do total exportado.

Entre os estados produtores o Paraná segue como maior exportador, sendo responsável por 38,8% da carne exportada. De janeiro a agosto o estado já soma US$ 1,63 bilhão e registra uma variação positiva de 9%.

Santa Catarina registrou uma variação de 34,6% no período e é o segundo maior exportador. O estado foi responsável por 32,2% do total embarcado, somando US$ 1,35 bilhão no período. Na sequência vem Rio Grande do Sul com 12% de participação, São Paulo com 4,43% e Goiás com 4,05%.

