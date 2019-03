Carnaval movimentou Guaratuba

A Banda de Guaratuba que tradicionalmente fecha o carnaval de Guaratuba embalou os foliões nesta segunda-feira. Segundo estimativas, cerca de 1,2 milhão de pessoas participaram das quatro noites de carnaval na cidade. Neste ano uma mudança no perfil do público foi sentida, mais famílias participaram da festa na Avenida 29.

Os festejos de carnaval iniciaram na sexta-feira (1) na Praia Central com o Carnareggae. No sábado (2), o cortejo Afoxé iniciou o carnaval na Avenida 29 de Abril. Desfile do concurso de blocos carnavalescos, desfile da Escola de Samba Unidos de Guaratuba e quatro trios elétricos passaram pela avenida. Na segunda-feira foi o dia do Carnaval das Crianças que esse ano veio com novidade, a Bandinha de Guaratuba e um trio elétrico. Teve também festa de Carnaval nos Bairros, na Barra do Saí com o bloco do Caranguejo e no bairro Coroados com trio elétrico.

Atendendo os foliões que se excederam no consumo de álcool, ou que se sentiram mal durante a folia, a Secretaria Municipal da Saúde instalou o Posto Avançado de Saúde, na Avenida 29 de abril esquina com a Rua Guilherme Pequeno, com atendimento médico, de enfermagem e também com equipe móvel de socorristas.

A festa na avenida contou com um forte esquema de policiamento este ano, com efetivo de 130 policiais militares e mais 260 agentes de segurança por noite. O Sistema de Inteligência da PM (o P2) e a Plataforma Operacional Elevada (caminhão POE) trabalharam integrados ao sistema de câmeras de monitoramento da Prefeitura.