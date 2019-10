Mestre pioneiro da dança a dois no Brasil, o dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus participa em Curitiba do 2º Seminário Nacional de Dança de Salão, que acontece no Teatro da Caixa Cultural nesta quarta dia 30 e quinta-feira. O evento se propõe a discutir ideias, reflexões, práticas e experimentações no âmbito do entretenimento, espetáculos, ensino e competições, a preparação física de alta performance, abrindo e fortalecendo profissionalmente novas frentes de trabalho no segmento.

O Radisson Hotel, apoiador do evento, hospeda o dançarino, que vai falar sobre a dança de salão nos dias atuais e as possibilidades de transformar esse tipo de dança em um espetáculo.

A programação, aberta ao gratuitamente ao público, reúne profissionais com diferentes formações e experiências. Além de Carlinhos de Jesus,as rodas de conversas serão formadas por Rhony Ferreira, Jomar Mesquita, Luiz Dalazen, Marcelo Granjeiro, os campeões mundiais de salsa, Carine e Rafael, entre outros.

As mesas redondas são de graça para o público, as oficinas e aulas a 20 reais e os shows a 30.

Programação:

30 de outubro

– Mesa redonda – 8h30: O ensino e metodologias das danças a dois, com Marcelo Grangeiro e Luiz Dalazen

– Mesa redonda – 10h30: A dança a dois como entretenimento, com Marcelo Grangeiro, Carine Moraes e Rafael Barros

– Mesa redonda – 14h: A espetacularização da dança de salão, com Carlinhos de Jesus e Jomar Mesquita

– Mesa redonda – 16h: Dança a dois – Entre shows e competições

com Rhony Ferreira, Eder & Carol e Carine & Rafael

19h30: show com os participantes do evento

31 de outubro

– Oficina – 8h30: Composição Coreográfica, com Jomar Mesquita

– Aula – 11h: Preparação Física de alta performance para profissionais, com Rhony Ferreira

– Oficina – 14h: Economia Criativa, com Octávio Nassur e Marcelo Grangeiro

– 16h30: aula prática de Sertanejo, com Eder e Carol

– 17h30: aula prática de Salsa, com Carine e Rafael

Anote: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro)

Inscrições pelo site www.danceconceptbrasil.com.br