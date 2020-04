Cardápios com combos especiais e lançamento das empanadas assadas no delivery do Cabaña Montefusco

Os combos servem de uma a quatro pessoas, com menu completo, incluindo entrada, carne argentina, acompanhamentos e sobremesa, a partir de R$89; restaurante lança exclusivas Empadas Argentinas Assadas

Em tempos de quarentena por conta da pandemia, a solução dos restaurantes tem sido optar por reforçar os sistemas de delivery. O Cabaña Montefusco, autêntica parrilla argentina em Curitiba, desenvolveu um sistema próprio para pedidos para delivery em seu site, além de continuar com as opções dos aplicativos de entrega.

No site www.cabanamontefusco.com.br/delivery , o cliente tem acesso a combos especiais, elaborados para uma ou até quatro pessoas, além de diversas opções de acompanhamentos, como risotos, massas e porções. Nos combos têm opções inclusas de entradas, como as tradicionais empanadas argentinas, ou ainda linguiças de pernil apimentadas, saladas, dois tipos de arroz, demais acompanhamentos e, claro, as melhores carnes argentinas, assadas no ponto ao desejo do cliente, acompanhadas do verdadeiro molho chimichurri. Os combos partem de R$89, servindo uma pessoa, indo até R$ 269 para servir generosamente até quatro pessoas. Os menus também incluem opções de sobremesas especiais. Todos os pedidos podem ser pagos na entrega, com cartão de crédito, débito ou em dinheiro, mas, para maior segurança e comodidade, o sistema aceita pagamentos online diretamente pelo site.

Com exclusividade para o delivery da quarentena, o Cabaña Montefusco lançou as Empanadas Argentinas assadas, com massa fina e crocante, douradas, nos sabores tradicionais de carne, carne carbonada agridoce, queijo e cebola, carne e queijo, Humanita (de milho, tradicional argentina), espinafre com gorgonzola, frango, e ainda as opções doces de queijo com goiabada ou maçã com canela. Em promoção, as empanadas argentinas são vendidas no combo com 12 unidades, com sabor a escolha do cliente, por apenas R$ 80,00.

Além dos combos, todo o tradicional cardápio do Cabaña Montefusco está disponível para pedidos exclusivamente pelo WhatsApp do restaurante: (41) 99204-3270. Em Curitiba, não há taxas adicionais de entrega quando o pedido é feito diretamente pelo site ou pelo WhatsApp do Cabaña.

Serviço:

Cabaña Montefusco Parrila Argentina em Curitiba

Delivery pelo site: www.cabanamontefusco.com.br/delivery

Pedidos pelo WhatsApp: (41) 99204-3270

Pedidos feitos pelo site ou WhatsApp com sem taxa de entrega para Curitiba

Também disponível pelo aplicativo IFood, consulte taxas no app

Rua Comendador Macedo, 566 – Centro

(41) 3095-7441

Facebook e Instagram: @CabanaMontefusco

