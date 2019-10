Começou na quarta-feira (2) em Coronel Domingo Soares e Cândido de Abreu o Paraná Rosa, campanha que vai passar por 43 municípios do Estado levando ações de prevenção e promoção do cuidado integral à saúde das mulheres.

A ação, da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho, chama a atenção da mulher paranaense para o cuidado integral com a saúde e rastreamento do câncer de mama e do colo de útero.

A primeira-dama do Estado e madrinha do Paraná Rosa, Luciana Saito Massa, participou do primeiro dia da Caravana e esteve no município de Coronel Domingo Soares.

“Essa campanha foi feita com muito carinho, com o foco na saúde integral da mulher, não somente na questão do câncer de mama”, disse Luciana. “Gostaria muito que todas as mulheres aproveitassem esse momento e visualizassem que a prevenção está em nossas mãos”. Segundo ela, a proposta é fazer um trabalho humanizado, mostrar a importância da atividade física, da alimentação, dos exames de prevenção e cuidados no combater ao câncer.

A prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida destacou a importância do evento ao afirmar que o município se sente muito honrado em receber o Paraná Rosa e diz esperar que todos saiam conscientes de que os cuidados com a saúde são constantes e os exames estão disponíveis para todos, durante o ano todo, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). “Mas o mês de outubro serve para lembrar da importância da prevenção do câncer de mama e colo de útero”, afirmou.

Durante o evento, foram disponibilizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, aferição de pressão arterial, glicemia, agendamento de mamografias, coleta do preventivo de colo de útero e orientações com equipes multidisciplinares sobre os cuidados em todas as fases da vida da mulher.

Luzia Siqueira, de 68 anos, moradora de Domingo Soares, disse que faz todos os exames com regularidade. “Estou gostando muito desse evento porque saímos daqui bem orientados sobre a nossa saúde, temos que nos prevenir antes de ficar doente, porque depois tudo fica mais difícil”.

As equipes multiprofissionais estiveram à disposição da comunidade durante o dia todo. O município conta com 7.475 habitantes. Mais de 300 pessoas passaram pelo atendimento da equipe multidisciplinar, com 144 testes rápidos, 42 preventivos de colo de útero, 20 mamografias, 40 testes de glicemia e 54 aferições da pressão arterial.

Para o diretor da 7° Regional de Saúde, Anderson Carlos Nesello, a ação é uma forma de aproximar a população do Governo do Estado. “A importância deste evento se dá pelo cumprimento da palavra que o governador Ratinho Júnior e o secretário Beto Preto fizeram desde o início desta gestão, que é aproximar cada vez mais a população dos seus direitos, levar a saúde para todos os cantos do Paraná. A proposta de regionalização e municipalização é muito importante”.

O estilo de vida e a necessidade de hábitos saudáveis foram alguns apontamos feitos pela coordenadora de Epidemiologia da Secretaria, Acácia Nasr, que esteve no evento. “Estima-se que 28% dos casos de câncer possam ser prevenidos por mudanças na alimentação e inclusão de atividade física no cotidiano. Além do cuidado médico, queremos incentivar que a mulher tenha uma rotina saudável. O estilo de vida das mulheres pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer”.

Nesta quinta-feira, a Caravana do Paraná Rosa estará nos municípios de Ortigueira e Reserva do Iguaçu, sempre no período da tarde.