Dia 25 de outubro, completa três anos sem o nosso eterno capitão da seleção brasileira Carlos Alberto. Em sua longa carreira, atuou como lateral-direito, tendo sido um dos símbolos do clássico futebol brasileiro, eternizado pela conquista do tricampeonato mundial na Copa do mundo de 1970 no México.

Pelo Santos, com Pelé ao lado, foi pentacampeão paulista em 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973, ano em que conquistou seu último título pelo time da Vila Belmiro. Quando Carlos Alberto, torcedor do Fluminense, onde começou a carreira, chegou ao Santos em 1965, o clube atravessava o seu apogeu, com conquistas como o bicampeonato da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes.