A Associação Comercial de São José dos Pinhais (ACIAP) organiza, entre os dias 15 e 19 de julho, a Semana Empresarial, destinada a capacitar empreendedores, estimular a realização de negócios e a fortalecer o ambiente empresarial na cidade. Os participantes poderão conferir palestras, exibir seus produtos em uma área exclusive e participar de rodadas de negócios. O encontro acontece no Buffet Imperial (Avenida das Torres, 2500, São Cristóvão, São José dos Pinhais).

O evento conta com a parceria do Sebrae/PR, Conselho de Mulher, OAB e Prefeitura de São José dos Pinhais e Sicoob.

O diretor da ACIAP, Sidnei Nascimento, esclarece a importância do evento para o município. “A Semana Empresarial visa despertar a necessidades dos empreendedores se aprimorarem e capacitarem seus colaboradores. Dessa forma, podemos ter empresas mais preparadas e bem-sucedidas e um ambiente de negócios mais aquecido, o que trará maior oferta de empregos, serviços públicos com mais qualidade e melhoria para a qualidade de vida da população”, explica.

O evento terá como temática principal o Capital Humano. Segundo a consultora do Sebrae/PR, Sandra Trujillo, falar sobre a importância das pessoas é fundamental para o mundo dos negócios. “Em um cenário de crise e instabilidade e em um momento em que os profissionais precisam entregar resultados de maneira cada vez mais ágil, se faz necessário olhar para as pessoas e suas necessidades, seja entre os profissionais seja para os clientes”, afirmou ela.

Os palestrantes abordarão temas de impacto para os participantes como a criação de bons exemplos, o pensamento transversal, a formação de novos líderes e o caso da Disney na excelência da prestação de serviços. “A Disney é o exemplo de empresa que resistiu a crises e se reergueu a partir de um atendimento exemplar oferecido ao cliente que se tornou um padrão de qualidade. Queremos que o pequeno empresário se inspire nesses exemplos”, explica.

Além disso, entre os dias 15 e 18, o Conselho da Mulher de São José dos Pinhais promoverá no espaço uma pequena exposição com 29 estandes, para que os empresários possam demonstrar seus produtos e soluções. “Todos os anos realizamos o ‘Encontro com Elas’, uma oportunidade para que as empresárias possam fazer negócios. Nesse ano, fomos convidadas a promover esse espaço e podemos atingir também o público masculino”, ressalta a presidente do Conselho, Vani Cararo Sottomaior Maruska.

No dia 19, último dia de evento, os empresários também poderão participar de duas rodadas de negócios, uma no período da manhã e outra à tarde. Os 160 executivos poderão realizar parcerias e negócios, conhecer novos fornecedores, estabelecer networking e trocar informações sobre temas pertinentes ao mercado. Para participar do Encontro de Negócios é necessário comparecer em, pelo menos, duas palestras da Semana Empresarial 2019.

O ingresso para cada dia de palestra é de R$50. O passaporte para 4 dias é de R$100, para toda a semana é de R$120 e para a rodada de negócios e mais duas palestras é de R$150.

Para comprar os ingressos e conferir a programação completa acesse https://www.sympla.com.br/semana-empresarial-2019__553890