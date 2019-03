Capacitações de MEIs em março começam nesta terça

Cinco capacitações da Prefeitura para Microempreendedores Individuais (MEIs) estão programadas para março. Todos os cursos ainda têm vagas e são gratuitos.

Para quem já comemora o crescimento do seu negócio e quer se preparar para virar microempresa, será promovida nesta terça-feira (12/3), no auditório da Rua da Cidadania do Boa Vista, a palestra Sou MEI e preciso desenquadrar. Como eu faço?.

“Muitos empreendedores buscam capacitações para crescer de forma segura e sustentável e a programação preparada para março poderá ajudá-los a alavancar seus negócios”, conta Letícia Justus, responsável pelos cursos e coordenadora dos Espaços Empreendedor, unidades da Prefeitura que oferecem vários serviços gratuitos aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Segundo ela, o maior desafio daquele que se torna um empreendedor é se manter competitivo no mercado, crescer e gerar renda.

Até 26 de março, outras quatro capacitações serão oferecidas em uma parceria da Agência Curitiba, ligada à Prefeitura, com o Sebrae-PR. Temas iimportantes para os MEIs, como Imposto de Renda Pessoa Física 2019, Como ganhar dinheiro em datas comemorativas e Organizando finanças, serão apresentados nos auditórios de três Ruas da Cidadania (Boa Vista, Pinheirinho e Cajuru) e na sede da Agência Curitiba, no Rebouças. Além disso, o Mercado Municipal irá receber o curso de Boas práticas de manipulação de alimentos (confira a programação a seguir).

Todas as palestras serão gratuitas (os participantes podem levar um quilo de alimento não perecível) e as inscrições deverão ser feitas em qualquer dos oito Espaços Empreendedor (confira os endereços aqui) ou no site da Agência Curitiba.