Cão da Polícia Rodoviária, de novo, auxilia em prisões no Litoral

O Canil do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) fez mais uma atuação no no Posto Rodoviário de Pontal do Paraná. A equipe policial e o cão de faro Hórus encontraram oito buchas de maconha em um carro que seguia pela PR 407 sentido ao Litoral. Três pessoas foram conduzidas à delegacia.

A abordagem ocorreu por volta de 21h40 durante uma fiscalização em frente ao posto rodoviário. Os policiais militares rodoviários viram três ocupantes num Peugeot 307 e, durante a verificação de documentos, colocaram o cão Hórus para fazer uma varredura. Logo foram descobertas as buchas de maconha no banco traseiro do carro.

Em continuidade à abordagem, foi constatado que um passageiro tinha um mandado de prisão em aberto por ter fugido da Colônia Penal, o segundo tinha mais uma bucha de maconha e o terceiro estava com a tornozeleira eletrônica desligada e fora da comarca que deveria estar. Diante de toda a situação, o trio acabou levado até a Delegacia de Ipanema, em Pontal, para as medidas cabíveis.