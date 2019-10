Uma das vozes mais reconhecidas de sua geração, a premiada cantora lírica francesa Eva Zaïcik faz única apresentação em Curitiba, em 24 de outubro (quinta-feira). A mezzo soprano sobe ao palco do Auditório Regina Casillo às 20h, acompanhada pelo pianista Marco Bernardo. O evento tem entrada gratuita. Os ingressos já podem ser retirados no Solar do Rosário, no escritório Casillo Advogados ou no local, duas horas antes do espetáculo.

No ano passado, Eva conquistou o Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica, um dos mais tradicionais para cantores líricos no mundo. A turnê tem patrocínio das empresas Peróxidos do Brasil, Coimpa e Fundação BNP Paribas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O repertório destaca três grandes nomes da música clássica, os também franceses Hector Berlioz, Claude Debussy e Georges Bizet. O programa da noite foi denominado “Femmes Amoureuses” (“mulheres apaixonadas”). De Debussy, foram selecionadas “Ondine (Préludes, Deuxième livre, VIII)” para piano, “Trois Chansons de Bilitis” e “Canope (Préludes, Deuxième livre X)” para piano. Já de Berlioz, ela interpreta “Les Nuits d’été, op. 7”.

No encerramento, Eva cantará “Habanera (L’amour est un oiseau rebelle)” e “Séguidille (Près des remparts de Séville)”. Estes são dois dos mais conhecidos momentos do primeiro ato da ópera Carmen. A “Habanera” foi uma das peças escolhidas por Eva Zaïcik para sua apresentação na etapa final do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica.

Cantora lírica Eva Zaïcik em Curitiba

Data: 24 de outubro, quinta-feira, às 20h.

Entrada franca – Ingressos disponíveis para retirada antecipada no Solar do Rosário (R. Duque de Caxias, 4) ou na sede do escritório Casillo Advogados (R. Lourenço Pinto, 500). No dia do evento, ingressos poderão ser retirados a partir de 2 horas antes do espetáculo, na entrada do auditório.

Endereço: Auditório Regina Casillo – R. Lourenço Pinto, 500 – Centro