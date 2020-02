Candidatos do partido democrata trocam farpas em debate presidencial nos Estados Unidos

Candidatos do Partido Democrata disputando a indicação da sigla para a eleição presidencial americana realizaram um debate acalorado em New Hampshire, no leste do país, em antecipação à eleição primária no estado.

O canal de televisão ABC News realizou na sexta-feira o oitavo debate presidencial. Os dois candidatos que lideraram os resultados da primária de segunda-feira no estado de Iowa, Pete Buttigieg e Bernie Sanders, trocaram críticas entre si.

Buttigieg, o ex-prefeito de South Bend que disputou de modo acirrado com Sanders a primeira votação, atacou seu oponente por agravar as divisões na sociedade com o que ele classificou como “uma política que afirma que se você não votar pelo limite extremo, então seu voto não vale”.

Sanders respondeu, “nem é preciso dizer, mas eu nunca afirmei isto”.

Nas assembleias de votação do Partido Democrata em Iowa, o partido declarou que prorrogaria o prazo para cada candidato solicitar uma recontagem. O resultado final da votação do dia 3 deve atrasar ainda mais, até a tarde do dia 10, segunda-feira, horário local. Trata-se de uma situação inusitada, que prossegue de modo confuso.

Continua crescendo o foco sobre a eleição primária para o estado de New Hampshire.