Após décadas instalado no 1º andar do Edifício Santana, o Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Grossa (Sindilojas PG e Região) tem uma nova sede administrativa. Localizado na Av. Visconde de Taunay – 1050, o novo espaço, totalmente reformado, adaptado para pessoas com necessidades especiais e com teconologia e conforto para seus filiados e consumidores, será inaugurado hoje (5) as 18 horas para a população Ponta-Grossense.

Além dos serviços que o Sindilojas sempre ofereceu, muitas novidades virão, pois, além do espaço para palestras e cursos, com 70 lugares, a nova sede dará a oportunidade de implementação de produtos e serviços que estão sendo planejados e serão executados com o novo local. A população da região dos Campos Gerais continuará contando com o apoio do Sindilojas Ponta Grossa e estará sempre de portas abertas para as dúvidas e parcerias relacionadas ao comércio varejista.

De acordo com nota oficial publicada no site. O Sindilojas Ponta Grossa e Região destacou: “O Sindilojas Ponta Grossa e Região agradece a todos que nos acolheram e fizeram parte do crescimento de uma entidade com mais de 60 anos de história. Esperamos a todos na nossa nova casa.”

Com informações do sindilojaspg.com.br e instagram.com/valdircbicudo