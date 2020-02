Campo Largo: Prefeito se reúne com Secretários para tratar estratégias de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti

O prefeito de Campo Largo, Marcelo Puppi, realizou no dia 4 de fevereiro, uma reunião extraordinária a pedido da Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Vigilância em Saúde, com todos os secretários municipais, propondo um conjunto de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

De forma integrada, os líderes do Poder Público debateram como será a intervenção mecânica, seguindo um planejamento baseado em assuntos entomológicos e epidemiológicos, na cidade, permitindo assim a redução na proliferação e na transmissão da Dengue, Zica Vírus, Chikungunya e Febre Amarela.

Foi destacado pela equipe de Vigilância Ambiental os focos encontrados nos diversos pontos da cidade, bem como foi mostrado um levantamento histórico dos focos do mosquito Aedes. Mesmo com o município de Campo Largo sendo classificado como “não infestado” pelo Aedes, a Secretaria Municipal de Saúde tem mantido o monitoramento constante. Ainda assim, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Leoni de J. dos Santos, alertou para o trabalho que está sendo realizado. “Mesmo com o quantitativo pequeno de agentes comunitários de endemias, em parceria com os agentes comunitários de saúde, o nosso trabalho está sendo realizado; porém, é necessária a ampliação com o apoio de todas as secretarias do município, e a conscientização da população para que não joguem lixos nos terrenos baldios e nas ruas”, ressaltou a diretora.

O prefeito Marcelo Puppi enfatizou a importância das medidas preventivas e destacou o trabalho em conjunto de todas as secretarias divulgando ações e alertando a população. Foi discutido ainda, um planejamento estratégico que será realizado por todos os responsáveis.

A Secretaria Municipal de Saúde reafirmou a importância de todas as secretarias se envolverem com orientação e divulgação do recolhimento do lixo estocado e limpeza total. “Escolher o dia para as pessoas coletarem e reciclarem seus lixos, pois em casa limpa não entra mosquito da Dengue. Esse é um dos objetivos do encontro, criar essa rede multisetorial, envolvendo todos os setores da Prefeitura”, destacou ainda Leoni dos Santos.

SERVIÇO – Para mais informações sobre dados no Brasil em relação às doenças causadas pelo mosquito, favor entrar em contato com a Secretaria de Saúde / Dpto. de Vigilância em Saúde, nos telefones: (41) 3291-5073 e/ou e-mail: contato@campolargo.pr.gov.br.