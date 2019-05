O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, fez a captação de 180 novas vagas para a indústria e comércio de tecidos em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação vai disponibilizar, a partir desta segunda-feira (6), na Agência do Trabalhador de Campo Largo,150 vagas para auxiliar de produção e 30 para costureiro. O atendimento é das 8 às 17 horas. A Agência do Trabalhador se localiza na Avenida Vereador Arlindo Chemim, 485 – Centro.

Não é preciso experiência para concorrer às vagas de auxiliar de produção. Basta comparecer com a Carteira de Trabalho e os documentos de identidade e CPF.

Essa ação em Campo Largo atende determinação do secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, de um formato proativo de captação de vagas a serem intermediadas pelas Agências do Trabalhador de todo o Estado. Os técnicos do Departamento Estadual do Trabalho realizaram, desde o início da gestão, reuniões com diversas empresas e em diversos municípios com o objetivo de aumentar a oferta de vagas de empregos.

Foto: José Fernando Ogura/ANPr