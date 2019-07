A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com universidades e centros de pesquisa, realizou, na ultima semana, painéis do Projeto Campo Futuro para levantar os custos de produção de grãos, aves e suínos nos municípios de Londrina e Castro, no Paraná.

O projeto busca reunir informações para auxiliar o produtor rural na administração de custos, riscos de preços e gerenciamento da produção.

Produtores rurais, técnicos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) e da Labor Rural Serviços e Empreendimentos, além de representantes de sindicatos e da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) participaram dos levantamentos.

Os painéis de suinocultura e avicultura integrada ocorreram no município de Castro. Para o presidente do Sindicato Rural de Piraí do Sul, Guilherme Jonker, o encontro foi importante para mostrar os custos de produção da atividade.

“A remuneração dos produtores de aves tem sido abaixo do esperado. Porém, com a gestão dos custos é possível investir em tecnologia e modernizar a produção”.

Em Londrina, o produtor de grãos Adão de Pauli destacou a importância do levantamento dos custos. “Nós temos que estar ligados nos gastos da propriedade, inclusive nos custos de compra e venda de produtos”.

