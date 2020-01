Campina Grande do Sul promove Semana Pedagógica 2020

A Secretaria Municipal da Educação do município de Campina Grande do Sul está realizando entre os dias 28 e 31 de janeiro a Semana Pedagógica 2020. O evento marca o início das atividades educacionais do município neste ano.

A abertura da Semana Pedagógica ocorreu na manhã desta terça-feira (28), no Teatro Municipal José Carlos Zanlorenzi, no Jardim Paulista. O evento contou com palestras com profissionais da área e foi destinada aos professores, educadores e estagiários de pedagogia da rede municipal de ensino.

O prefeito municipal Bihl Zanetti prestigiou o evento, sendo muito bem recebido pelos presentes. Falou da qualidade do ensino público campinense, resultado de investimento em pessoal (formações continuadas, reposição e avanço nos reajustes salariais) e de estruturas (reformas e/ou ampliações em escolas e cmeis, construção de quadras cobertas). “Buscamos constantemente a viabilização de recursos para a melhoria da qualidade de vida do campinense e com isso poder executar obras que a população precisa, na Educação e em outras áreas”, disse o prefeito Bihl.

Neiva Rocha de Oliveira, secretária municipal da Educação, agradeceu aos educadores e funcionários da rede municipal de ensino. Pediu uma salva de palmas aos servidores pela sua dedicação no ensino das crianças campinenses.

Amanhã, na quarta-feira (29), haverá o início das atividades para os profissionais administrativos, motoristas, monitores e auxiliares de serviço geral.

por @grassi_m com assessoria