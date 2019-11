Em novembro, Campina Grande do Sul comemora 68 anos de emancipação política e a Prefeitura Municipal preparou uma diversidade de ações para celebrar a data. A programação conta com eventos esportivos, religiosos, música, praça de alimentação, brincadeiras para as crianças e muito mais.

Na quinta-feira, dia 7, foi realizada a sessão solene em comemoração à emancipação política de Campina Grande do Sul. A solenidade teve início às 18:30 na Câmara Municipal.

Hoje. dia 8, a Banda Interprise chega a Campina Grande do Sul e promete animar o público com o Baile Show. A apresentação ocorre no Centro de Eventos Aníbal Khoury a partir das 22 horas. Os ingressos custam R$ 25,00 e estão a venda pelo telefone (41) 99922-8365. O evento tem apoio da Prefeitura e é organizado pela Assercamp – Associação dos Servidores Público Municipais de Campina Grande do Sul.

No sábado, dia 9, será inaugurada a Praça da Bíblia, na Sede do município. O evento será realizado a partir das 15:30, contando com os shows gospel de Venâncio e Santiago e André Teixeira e Banda, além de atividades e brincadeiras para as crianças.

As festividades seguem no domingo. Uma variedade de atividades está agendada para o dia 10/11.

Dando início a programação esportiva, às 09:30 será realizada a final da Série B do Campeonato Campinense de Futebol de Campina Grande do Sul. A partida será disputada entre Skemetrepy’s e Eucaliptus. Às 13:30 é a vez das equipes da Série A irem a campo. Rosário e Nova Lusa disputam a primeira partida. Logo em seguida, Fox e Peñarol se enfrentam pela segunda vaga na final do campeonato. As partidas serão realizadas no campo da Sede, no Complexo Esportivo Pedro Dalprá Filho.

A religiosidade também está presente neste dia. Será realizada a missa em ação de graças ao aniversário do município na Igreja Matriz da Paróquia São João Batista. A missa inicia às 10 horas da manhã. Logo após, ao meio dia, será realizado um almoço no salão paroquial com apresentação musical de Diamante Violeiro.

Encerrando a programação, às 14 horas inicia o evento festivo na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto com praça de alimentação, brincadeiras para as crianças e shows com Tays e Raffael, João Marcos e Fernando, Tony e Epa e Marcos e Dalto, com a participação especial de Cleyton e Camargo. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e conta com o patrocínio da Copel e Sanepar.