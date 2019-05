A Campanha VIVA SEM ALERGIA é a primeira ação voltada para pessoas que possuem algum tipo de alergia, em Curitiba. E tem como objetivo oferecer orientações e cuidados para as pessoas que não tem acesso a um tratamento adequado.

A Campanha é uma ação Social e conta com uma equipe da área da saúde que vai disponibilizar procedimentos de prevenção, bem como o diagnóstico e o controle de todos os tipos de processos alérgicos e de doenças ligadas ao sistema imunológico. O teste alérgico e o atendimento médico serão gratuitos, se houver necessidade de o paciente ter que fazer algum tipo de tratamento, as vacinas estarão disponíveis com valores bem acessíveis para a população.

De acordo com a responsável pela campanha, em Curitiba, Solange Souza “A iniciativa é para conscientizar a população sobre os males causados pelas doenças alérgicas e poder prevenir e orientar as pessoas que existem tratamentos e controles de doenças como: rinite, sinusite, bronquite, asma brônquica, dermatite atópica, entre outras que diminuem a qualidade de vida das pessoas”, comenta. Portanto, esta é a primeira edição (2019) da campanha na capital paranaense, até o final do ano está previsto para ocorrer mais um evento.

A Campanha Viva sem Alergia ocorrerá a partir do dia 27 de maio e vai até dia 01 de junho, das 8h30 às 18 horas. No sábado (01) das 8h30 até às 12h30.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 5455.- Contato: (41) 3524-0995 e 3524-0987 e WhatsApp (41) 99717-6339