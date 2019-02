Campanha vai recolher lixo eletrônico no Parque Barigui

Quem tem em casa itens como computadores, telefones celulares e outros eletrônicos fora de funcionamento pode levá-los no sábado (23/2), no Parque Barigui, para descarte. Os catadores e recicladores do Programa Ecocidadão, da Prefeitura de Curitiba estarão no local para fazer a coleta.

A ação gratuita vai acontecer das 9h às 17h, próximo ao heliponto do Parque Barigui, que fica no estacionamento da entrada pela BR-277, e faz parte das atividades do Verão Curitiba. Serão recolhidos computadores, monitores, impressoras, rádios e equipamentos de som, aparelhos de telefone e celulares, aparelhos de fax, televisores, câmeras fotográficas, entre outros eletrônicos; além de óleo de cozinha usado.

O material coletado será destinado para a Associação Água Nascente, que participa do Ecocidadão. “O descarte inadequado deste tipo de resíduo pode gerar muitos problemas para o meio ambiente devido à composição de materiais altamente tóxicos como chumbo, cádmio e mercúrio”, lembra a gerente de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Leila Maria Zem.

Serviço: Ações ambientais no Verão Curitiba

Recolhimento de Lixo Eletrônico e conservação da fauna

Data: 23/2 (sábado)

Horário: das 9h às 17h

Local: Parque Barigui – próximo ao heliponto, entrada pela BR-277

Proteção Animal e fauna da cidade – informações e jogos

Data: 23/2 (sábado)

Horário: das 9h às 17h

Local: Parque Barigui – próximo ao heliponto, entrada pela BR-277

Jardins de Mel – importância das abelhas sem ferrão

Data: 23/2 (sábado)

Horários: 9h e 15h30 (duração aproximada de 1h30 cada atividade)

Local: Parque Barigui – atrás do Expo Barigui