Campanha de Vacinação contra o Sarampo inicia dia 10 de fevereiro

Uma nova campanha de vacinação contra o sarampo será iniciada no dia 10 de fevereiro prosseguindo até 13 de março. O Dia D de mobilização nacional está marcado para sábado, 15 de fevereiro. Esta etapa dá sequência a outras duas mobilizações realizadas em 2019, que tiveram como público-alvo crianças acima dos seis meses a menores de cinco anos no mês de outubro e em adultos dos 20 aos 29 anos em novembro. Desta vez, a vacinação foi estendida para pessoas de até 59 anos.

Nos grupos com faixa etária de cinco a 19 anos e de 30 a 59 anos, a vacinação será de acordo com o histórico vacinal. Já pessoas com 20 a 29 anos, a aplicação da vacina ocorrerá independente do histórico vacinal.

A recomendação de vacinação foi reforçada no Paraná com a divulgação de um boletim epidemiológico do Sarampo, publicado pela Secretaria de Estado da Saúde, no dia 30 de janeiro. São 808 confirmações da doença desde agosto de 2019.