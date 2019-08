Quem gosta de uma cozinha bem equipada, com utensílios de design moderno e qualidade reconhecida mundialmente, não pode perder a nova edição da campanha “Loucos por Selos de Desconto”, desenvolvida pela empresa holandesa BrandLoyalty – líder global em campanhas de fidelização a curto prazo — para o Pão de Açúcar. A partir de 5 de agosto, os clientes poderão utilizar selos de desconto para comprar seis modelos de potes e refratários de vidro da marca alemã WMF, com mais 160 anos de história em inovação em utensílios domésticos.

Com duração até 29 de dezembro, a campanha tem abrangência nacional nas lojas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Pão de Açúcar Adega, Drogarias Pão de Açúcar, além da entrega de selinhos de desconto em compras por e-commerce (www.paodeacucar.com). Para participar, o consumidor deve estar cadastrado no programa de fidelidade Pão de Açúcar Mais. A nova edição da campanha faz parte das comemorações do aniversário de 60 anos do Pão do Açucar, com diversas ativações que serão realizadas ao longo do mês de agosto em todas as lojas da rede.

“Chegar a 60 anos, mantendo-se atual, relevante e no coração dos clientes, é uma honra para todo o time do Pão de Açúcar. Por essa razão, buscamos uma comemoração à altura, oferecendo aos clientes uma nova edição desta campanha que é uma verdadeira febre nacional, contribuindo, assim, para os momentos de felicidade que valorizamos tanto pelo Pão de Açúcar”, detalha Laurent Maurice Cadillat, Diretor Executivo do Pão de Açúcar. “Mantivemos a mecânica dos selos de desconto, que fez tanto sucesso na edição anterior, e já se tornou tão característica e divertida para os nossos consumidores”, completa o executivo.

A cada compra de R$ 20,00, o cliente recebe um selo de desconto para comprar com desconto alguma das seis opções de potes e refratários de vidro disponíveis: Pote de Vidro 1,0L, Pote de Vidro 500 mL – 2 unidades e quatro refratários de vidro com tampas de 20 x 17cm, 23 x 15 cm, 28 x 20 cm e 29 x 24 cm. Os produtos também podem ser adquiridos, sem qualquer desconto, caso o consumidor prefira, por preços que variam de R$ 109,99 (Pote de Vidro 1,0L) a R$ 269,99 (Refratário de Vidro com Tampa 29 x 24 cm).

No período de 5 de agosto até 29 de dezembro será feita a entrega de selos de desconto. De 30 de dezembro até 12 de janeiro do próximo ano, os potes e refratários estarão disponíveis nas lojas Pão de Açúcar para compra com ou sem a utilização dos selos de desconto, sem distribuição de selos nas compras.

Não fazem parte da campanha itens como tabaco, bebidas alcoólicas, medicamentos e seus derivados, assim como doações, serviços comercializados nas lojas físicas e online, como recarga de telefonia celular, garantia estendida, comercialização de qualquer tipo de ingresso, pagamento de contas, serviços de assinatura, entre outros. Também estão excluídas as compras realizadas por meio dos aplicativos de entrega e Portal Market Place ou qualquer outro app ou site que venha a comercializar produtos do Pão de Açúcar, exceto James Delivery.

Mais informações e regras de participação da campanha podem ser conferidos em www.paodeacucar.com/loucosporselosdedesconto

Milhares de consumidores no País

A nova campanha da BrandLoyalty tem o respaldo do sucesso de ações anteriores para o Pão de Açúcar e outras grandes redes varejistas, que vêm atraindo o interesse e a participação de milhares de consumidores no País. A empresa está por trás também de campanhas semelhantes, como a troca de selos por produtos de diversas marcas, entre as quais Jamie Oliver, Royal VKB, além de pelúcias de personagens da Disney.

No Brasil, além do Pão de Açúcar, a empresa criou campanhas – sempre com duração média de 18 semanas – para redes nacionais como Extra, Grupo Muffato, Rede Coop, Makro e Dia %. A definição dos produtos a serem ofertados leva em conta os dados dos consumidores, seu comportamento de compras, desejos e ambições. O toque lúdico das campanhas procura promover uma maior interação da rede varejista com o seu consumidor final.

“Nosso objetivo é sempre seguir inovando e atendendo o cliente da marca. Somos o maior parceiro global e trouxemos de forma inédita a WMF para este tipo de campanha no Brasil. Os potes e refratários da marca líder nos lares alemães agora estarão na casa do consumidor do Pão de Açúcar. Será mais um sucesso”, diz Beatriz Ramos, CEO da multinacional holandesa no Brasil.

A empresa é pioneira no Brasil no uso de selinhos para fidelizar clientes. O bom desempenho das campanhas em supermercados de todo Brasil explica a taxa de crescimento de 75% ao ano obtida pela BrandLoyalty no País, o quinto mercado global da companhia. Segundo Beatriz Ramos, um importante aspecto da logística envolvida nas campanhas da empresa diz respeito à minuciosa gestão da segurança dos selinhos – impressos no exterior, previamente numerados individualmente e com marcas invisíveis a olho nu para evitar fraudes. Um sistema de monitoramento rastreia o código de cada selo desde o momento que deixa o cofre até a entrega do produto aos clientes.