A 14ª edição da Campanha Doe Sangue pelo Esporte foi lançada na segunda-feira (01), em Curitiba, para incentivar a doação de sangue e também de medula óssea. A ação é coordenada pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, em parceria com a Secretaria da Saúde do Paraná, por meio do Hemepar, e envolve neste ano, os times de futebol profissional Athletico Paranaense, Coritiba e Paraná Clube.

Até 31 de julho, quem fizer o cadastro como doador de sangue e de medula óssea no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) concorrerá a camisas dos três times autografadas pelos jogadores. Ao informar os dados cadastrais, o participante indica o time de preferência e participa do automaticamente do sorteio.

CAMPANHA – O lançamento da campanha, no auditório do Hemepar, reuniu representantes de vários segmentos do esporte e atletas beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura da Capital. Os atletas, familiares e amigos são os doadores potenciais desta campanha.

Segundo a diretora do Hemepar, Liana Andrade Labres de Souza, o objetivo da campanha é abastecer os estoques de sangue e aumentar o número de cadastros de doadores de medula óssea. “No inverno há uma queda de 30% nas doações e as necessidades dos pacientes para cirurgias e terapêuticas não param”, destaca.

O secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Emílio Trautwein, destacou que a doação é um ato de ajuda ao próximo e de valorização da vida. “Esta também é a essência do esporte e por isso conclamamos a todos a participarem da campanha”, disse.

Os representantes dos times de futebol profissional de Curitiba também reforçaram a importância da doação. “É uma honra para as equipes participarem desta ação e várias atividades de divulgação serão desenvolvidas nos estádios e jogos”, disse o diretor de Projetos do Athletico, Sérgio Arruda.

O Paraná tem hoje 512 mil candidatos potenciais cadastrados como doadores de medula. “Parece muito, mas se calcularmos que a taxa a compatibilidade é de um para 100 mil, temos condições de ajudar hoje cinco pacientes. Aumentando os candidatos, certamente ampliaremos as possibilidades de ajuda”, explica a diretora.

A doação de medula acontece em etapas. Logo após o cadastro é feita a coleta de sangue periférico. O material segue para o Registro Nacional de Medula Óssea. Quando é apontada a compatibilidade, o doador é chamado para o segundo procedimento, em centro cirúrgico, para retirada de 10% da medula óssea. “A regeneração no organismo do doador acontece em quatro semanas”, disse a diretora do Hemepar.

O Hemepar tem 22 unidades que funcionam em todas as Regionais de Saúde do Paraná e registram cerca de 17 mil doações por mês.

A faixa etária para doação de sangue é de 16 a 69 anos e, para doação de medula, de 16 a 65 anos. Os menores de 18 devem ter autorização dos pais. Para doar basta procurar uma unidade do Hemepar.