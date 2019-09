Hoje, 5 de setembro, comemora-se o Dia da Amazônia. Data para se festejar, se preocupar e vestir a causa em defesa de uma área de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros apenas de floresta, presente em oito estados brasileiros: Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão e Mato Grosso. E também nos seguintes países: Suriname, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru e Equador.

Vestir a causa literalmente: na loja da Moko no Shopping Estação, em Curitiba, estão disponíveis camisetas da coleção Sonhos Amazônicos, cuja venda é destinada ao Instituto Mamirauá, que fica na Amazônia. São quatro estampas com o rosto de três jovens que estudam no Centro Vocacional Tecnológico (CVT), na Amazônia.

As camisetas foram confeccionadas com algodão 100% certificado. As estampas foram produzidas através da técnica de estampa digital que é mais limpa por gerar menos resíduos do que a serigrafia tradicional. A tag é feita em papel reciclado e a camiseta é armazenada em um tubo que pode ser reutilizável para guardar lápis, canetas e objetos em geral. Cada camiseta tem o custo de R$ 69,00, com todo o lucro revertido para a Mamirauá. Vendas também pelo site: https://www.moko.com.br.