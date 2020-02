Caminhoneiro foge após acidente com morte na PR-160

Um rapaz de 19 anos morreu num acidente registrado na tarde da segunda-feira (3) na PR-160, em Telêmaco Borba (região dos Campos Gerais). João Victor dos Santos Bueno pilotava a moto pela rodovia quando se envolveu numa colisão, possivelmente com um caminhão, por volta de 17h20.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que a vítima conduzia uma Shineray XY 150 e se envolveu no acidente quando passava perto do quilômetro 214 da rodovia. A PRE informou que provavelmente a moto se envolveu numa batida com um caminhão, mas não foi possível identificar as características ou o motorista do veículo. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil do município com base no laudo dos peritos do Instituto de Criminalística.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Portal aRede