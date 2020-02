Caminhão em mau estado de conservação acessa área de escape na BR-376

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um caminhão em mau estado de conservação na segunda (10), na BR-376, em Tijucas do Sul (PR). O caminhão estava imobilizado na área de escape construída pela concessionária que administra o trecho, sentido Santa Catarina.

Por volta das 10 horas, um caminhão Volkswagen, carregado com ferro, que seguia pela BR-376, sentido Santa Catarina, precisou fazer uso da área de escape para não causar um grave acidente. No momento, havia muita neblina e uma chuva fraca. A falta de aderência dos pneus foi o fator determinante para que o motorista tomasse a decisão de acessar a área.

Ao atenderem o acidente, os policiais verificaram que o caminhão possuía três pneus sem condições de utilização, além de que, quando do içamento dos guinchos para a retirada do veículo, o chassis ameaçou se partir, razão pela qual o caminhão ficou impossibilitado de seguir viagem. Por conta dos pneus carecas, a PRF autuou o motorista por mau estado de conservação, descarga livre do escapamento, que é quando retira-se o miolo do escapamento para aumentar o barulho e também foi autuado pela falta de aferição do tacógrafo, que é feita anualmente. No total, foram R$ 585,69 em multas, além de 15 pontos na CNH.

Até o fechamento desta matéria, o caminhão ainda permanecia no local, aguardando o transbordo da carga de ferro. A área de escape está livre para utilização. A presença do caminhão não alterou o funcionamento do local.