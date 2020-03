Caminhão é recuperado pela PM nos Campos Gerais

Os policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM), pertencente ao 4º Comando Regional da PM (4º CRPM), atuantes na cidade de Caetano Mendes (PR) recuperaram um caminhão roubado em Tibagi (PR) neste fim de semana. Nenhum suspeito foi encontrado.

O caminhão foi localizado pelos policiais militares por meio do sinal do rastreador veicular, que apontou a localização do caminhão em Faxinal dos Empoçados. A equipe foi até o local e patrulhou estradas próximas até que conseguiu localizar o caminhão, aberto e com o painel desmontado.

Nenhum suspeito foi encontrado no local e o caminhão foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Tibagi para os procedimentos cabíveis.