Caminhão carregado com cigarros contrabandeados é apreendido pela PM

Um caminhão carregado com cigarros contrabandeados na terça-feira (14), em Entre Rio do Oeste. Os policiais militares realizavam uma fiscalização na linha Golondrina e avistaram o veículo. Quando os suspeitos perceberam a ação correram para dentro do mato.

Durante revista foram encontradas aproximadamente 800 caixas de cigarros.

As mercadorias od caminhão foram encaminhados a Receita de Guaíra.