Um caminhão capotou na manhã desta terça-feira (29) na BR 163, saída de Marechal Rondon sentido ao município de Guaíra.

O acidente aconteceu logo na primeira curva e envolveu um caminhão Scania, placa de Arvorizinha-RS, que desgovernado saiu da pista e capotou.

A carreta estava carregada de sal que foi carregada no Rio Grande do Sul com destino a Dourados no Mato Grosso do Sul, o condutor de 55 anos ficou preso às ferragens, foi socorrido pelos bombeiros e deu entrada na UPA Marechal.

Fonte: Portal Nova Santa Rosa