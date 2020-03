Camilo Turmina toma posse oficialmente e quer aproximar ACP do associado

1 de 6

Num evento que lotou o Salão Azul do Clube Curitibano, com a presença de cerca de 1.200 pessoas, o empresário Camilo Turmina tomou posse oficialmente como novo presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP) para o triênio 2020-2022. Camilo recebeu o cargo do empresário Gláucio Geara, que administrou a ACP entre 2017 e 2019.

Turmina enalteceu a disposição de fazer uma gestão voltada ao associado: “Entre os grandes compromissos assumidos pela diretoria, que ora presido, um deles é fortalecer as nossas empresas associadas. Nós queremos apoiá-las em suas iniciativas para serem reconhecidas como vencedoras. Nosso associado é um patrimônio imaterial inalienável”, destacou ele.

“Quero deixar registrada minha gratidão a todos os ex-presidentes pela condução dos destinos da Associação até os dias atuais. Prometo dar continuidade ao trabalho iniciado com o nosso presidente fundador, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul”, disse o presidente. O novo presidente da ACP destacou a fase de recuperação que passa o país, após a séria crise financeira da qual o Brasil ainda se recupera: “É evidente que a crise financeira que assolou o país nos últimos anos afetou o desempenho de muitas atividades econômicas. Assim, vemos com otimismo as reformas que estão sendo propostas: a reforma administrativa e a tributária”.

Turmina deu destaque à intenção de fazer uma gestão na ACP mais próxima do associado, melhorando e ampliando as ferramentas para que as empresas possam crescer e se tornar mais fortes. Também discursaram o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa, o presidente da CACB, George Pinheiro, o prefeito de Curitiba, Rafel Greca e o governador do Paraná Ratinho Junior.