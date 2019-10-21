A chapa liderada pelo empresário Camilo Turmina, denominada chapa “Barão do Serro Azul”, foi a única registrada para concorrer às eleições para a diretoria 2020/2022. O prazo para registro das chapas terminou no dia 14 de outubro. Confira a relação completa dos integrantes da chapa para os cargos no Conselho Superior, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria – Gestão 2020 a 2022.
Legenda: Os integrantes da chapa “Barão do Serro Azul”, Camilo Turmina e Odone Fortes Martins fizeram o registro da candidatura, conforme prevê o estatuto
CHAPA BARÃO DO SERRO AZUL
PRESIDENTE CAMILO TURMINA
DIRETORIA EXECUTIVA
NOME
CARGO
ODONE FORTES MARTINS 1º Vice-Presidente
AIRTON ADELAR HACK 2º Vice-Presidente
JEAN MICHEL PATRICK TUMEO GALIANO 3º Vice-Presidente
GERALDO LUIZ GONÇALVES 4º Vice-Presidente
JOSÉ EDUARDO MORAES SARMENTO 5º Vice-Presidente
ELON CESAR ISFER GARCIA 6º Vice-Presidente – 1º Secretário
MARIA CRISTINA F. MEDEIROS COUTINHO 7º Vice-Presidente – 2º Secretário
LEANDRO ZANDAVALLI DEBONE 8º Vice-Presidente – 3º Secretário
MARCIA CRISTINA SPRADA ROSSETIM 9º Vice-Presidente – 1º Tesoureiro
PAULO ROBERTO BRUNEL RODRIGUES 10º Vice-Presidente – 2º Tesoureiro
ALBANIR GAIER FRACARO Vice-Presidente
ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA Vice-Presidente
ANTONIO GILBERTO DEGGERONE Vice-Presidente
BERNARDO REGUEIRA CAMPOS Vice-Presidente
EDUARDO JAIME MARTINS Vice-Presidente
ANTONINHO CARON Vice-Presidente
GUSTAVO VIEIRA TACLA Vice-Presidente
IVO ORLANDO PETRIS Vice-Presidente
LUDOVICO SZYGALSKI JUNIOR Vice-Presidente
LUIZ ANTONIO LEPREVOST Vice-Presidente
MARCO ANTONIO LANGER Vice-Presidente
NEWTON CARLOS DE CAMPOS Vice-Presidente
RICARDO BARROS Vice-Presidente
RUI CARLOS MACHADO DE SOUZA Vice-Presidente
CONSELHO SUPERIOR
ODONE FORTES MARTINS 1º Vice-Presidente
AIRTON ADELAR HACK 2º Vice-Presidente
JEAN MICHEL PATRICK TUMEO GALIANO 3º Vice-Presidente
ADONAI AIRES DE ARRUDA
ARNALDO LUIZ MIRÓ REBELLO
CELIO PEREIRA OLIVEIRA NETO
CRISTIANE CANET MOCELLIN
DALTON ZENI RISPOLI
DIONISIO WOSNIAKI
EDUARDO LOPES PEREIRA GUIMARAES
GILBERTO CORDEIRO
GLADIMIR ADRIANI POLETTO
GUSTAVO BALLAROTTI TFARDOWSKI
HELIO BAMPI
HENRIQUE DOMAKOSKI
HILGO GONÇALVES
JEANE NOGAROLLI
JONEL CHEDE FILHO
LEOPOLDO DE PAULA SENFF
LUIZ ALBERTO DE PAULA LENZ CESAR
LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA
MARCIO PAULIK
MARIO VALÉRIO GAZIN
MONROE FABRÍCIO OLSEN
NAIN AKEL NETO
NARCISO DORO JUNIOR
PAULO BEAL
PAULO CESAR NAUIACK
RAFAEL GHESTI ABAGE
RICARDO CANSIAN NETTO
RICARDO DOS SANTOS ABREU
SANDRA MARCHINI COMODARO
SERGIO TADEU MONTEIRO DE ALMEIDA
CONSELHO DELIBERATIVO
ADEMIR FABRIS JUNIOR
ANDREIA CRISTINA CALDANI
ARI BATISTA DA SILVA
BRASÍLIO TEIXEIRA DE BRITO
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO
DISLENE APARECIDA GALDINO DE FREITAS
EDELCIO JACOMASSI
EDILBERTO JOSÉ DOS SANTOS
EDUARDO CHRISTIANO LOBO AICHINGER
ELISEU PRADO
EVANDRO SUZUKI
FABIO KLEBERSON PAZINI
FABIOLA R. BACH DE ANDRADE AKEL
HERNANI NAVARRETE DE ANDRADE
JOSE ELDIR OST
JOSÉ REGINALDO ANTUNES SENDESKI
LEANDRO SIEBEN
LÉO THOMAZ
LUIZ GUSTAVO VARDÂNEGA VIDAL PINTO
MÁRCIA SCHIER
MARIA AUGUSTA PISANI GEARA
MARIA LUCIA GOMES
MAURO GIL MEGER
PAULO SÉRGIO MONREAL PARRÉ
ROBERTSON ALFREDO VENDRAMIN
ROMEU HERBERT FRIEDLANDER
SILVIO BUENO TEIXEIRA SOBRINHO.
THOMAS RAYMUND KORONTAI
VALTER PIVA
VANESSA CRISTINA GIRARDI NOGAROLI ROCHA
CONSELHO FISCAL
TITULARES
FRANCISCO DE ASSIS INOCENCIO
HENRIQUE LENZ CESAR FILHO
WILSON ROBERTO GERMIGNIANI ELIAS
SUPLENTES
MARIA TEREZINHA WOLLMANN
LUIZ ANTONIO BERTOCCO
WILMA KURTH HEUSSINGER
NOTA: Os Ex-Presidentes / Sócios Beneméritos compõe estatutariamente o Conselho Superior da ACP
WERNER EGON SCHRAPPE
EDUARDO GUY DE MANUEL
ARDISSON NAIM AKEL
JONEL CHEDE
MARCOS DOMAKOSKI
CLÁUDIO GOMES SLAVIERO
VIRGÍLIO MOREIRA FILHO
AVANI TORTATO SLOMP RODRIGUES
EDSON JOSÉ RAMON
ANTONIO MIGUEL ESPOLADOR NETO
GLÁUCIO JOSÉ GEARA
Sócio Benemérito
RUI BARRETO