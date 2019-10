O Conselho Deliberativo da Associação Comercial do Paraná proclamou nesta quinta-feira (24/10) a chapa “Barão do Serro Azul”, única inscrita para concorrer às eleições para sucessão da atual diretoria. O estatuto da ACP prevê a simplificação do processo eleitoral, quando apenas uma chapa se inscreve e assim foi confirmada a eleição da nova diretoria, que tem o lojista Camilo Turmina como presidente. A posse da nova diretoria acontece no dia 2 de janeiro.

A homologação da chapa “Barão do Serro Azul” confirma a eleição da nova diretoria, do Conselho Superior, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. À frente da diretoria eleita está o empresário Camilo Turmina, que ingressou na ACP em 1986 na Câmara Setorial de Joalheiros. Camilo Turmina é natural de Videira (SC), mas foi criado em Marechal Cândido Rondon, no interior do estado. Aos 18 anos veio para Curitiba. Graduou-se em Economia pela FAE (Faculdade de Administração e Economia) e é pós-graduado em Marketing pela mesma instituição. Há 37 anos criou a Camilo Joalheiros, que hoje conta com dois espaços, um na Rua XV de Novembro e outro no Shopping Crystal.

Camilo foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Curitiba; vice-presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Paraná; presidente da Arjep (Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Paraná); foi presidente do Rotary Club Curitiba Leste; é conselheiro e secretário do Grande Oriente do Brasil – seção Paraná e venerável mestre da loja Concórdia 0368; foi coordenador da Câmara Setorial dos Joalheiros e Relojoeiros da Associação Comercial do Paraná; é vice-presidente da Associação Comercial do Paraná há 13 anos, sendo reconduzido por várias gestões e coordena o Conselho do Comércio Vivo da instituição. Exerce o segundo mandato como presidente do Sindjor (Sindicato do Comércio Varejista de Adornos e Acessórios, de Objetos de Arte, de Louças Finas e de Material Ótico, Fotográfico e Cinematográfico de Curitiba e Região Metropolitana).

Após a homologação da nova diretoria da ACP para o período 2020/2022, Camilo Turmina agradeceu “a confiança que foi depositada em mim. Vamos realizar uma gestão partilhada, com a participação de todos os diretores. Penso que a Associação Comercial do Paraná não deve ser guiada por um único membro. Temos que sempre ter mente o que a ACP pode fazer pelo associado, melhorar e ampliar os serviços oferecidos. Além disso, devemos honrar a memória do fundador da instituição, o Barão do Serro Azul. Temos muito trabalho pela frente, mas juntos seremos mais fortes”, disse o presidente eleito.

PRESIDENTE CAMILO TURMINA

DIRETORIA EXECUTIVA