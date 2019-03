Câmara municipal fará homenagem alusiva ao “Dia Internacional da Mulher”

No próximo dia 12 (sexta-feira) a Câmara Municipal de Curitiba realiza sessão solene alusiva ao “Dia Internacional da Mulher, ocasião que estarão sendo homenageadas diversas mulheres, por proposição das vereadoras Dona Lourdes, Fabiane Rosa, Julieta Reis, Katia Dittrich, Maria Letícia Fagundes, Maria Manfron, Noemia Rocha e Professora Josete. O evento, que será aberto pelo presidente da casa, vereador Sabino Picolo, terá início as 20 hs.

A administradora de empresa e advogada Sueli Gulin Calabrese, que é uma das homenageadas, depois de elogiar a iniciativa da Câmara Municipal de Curitiba, destacou que “a data, é motivo para reflexão e busca de posturas, para que tenhamos o respeito merecido por nossas conquistas, competências e sacrifícios. Neste momento,em que nosso país tem sido acometido por tantos casos de violência e assédio contra as mulheres, precisamos estar conscientes e também conscientizarmos outras mulheres sobre a necessidade de denunciarmos os casos, para que a “cifra negra”, que são os casos que não aparecem para as autoridades, sejam denunciados no intuito de chamarmos a atenção da necessidade de ações corretivas e punitivas”.

E acrescenta Sueli: “Infelizmente as pesquisas demonstram que a mulher vítima de violência doméstica , ou assédio, até mesmo no trabalho , ficam no silêncio por medo, de perder o emprego ou acabar um relacionamento, no mínimo questionável. Esta atitude de coragem, é o que se espera da mulher que tem consciência da sua importância para a sociedade. ”

Cada vereadora indicou as mulheres que serão homenageadas, a saber: vereadora Dona Lourdes listou Aurea Maria Zanquettin Lemes, Francinédi Martins, Kellen Cristina Pitella Ribas. Já a vereadora Fabiane Rosa indicou Carla Forte Maiolino Molento, Cleusa Pereira, Rita de Cassia Maria Garcia, Sheila Rosana Ferreira. A vereadora Julieta Reis indicou Florize Suckow Herrmann, Josiane Fruet Bettini Lupion, Maria Cristina Albiero Betes e a empresária Sueli GulinCalabrese. A vereadora Katia Dittrich nominou Cristiane Justino Venâncio (Cris Cyborg), Isabel Ossoski, Isabelle Campestrini e Márcia Martins. A vereadora Maria Letícia Fagundes indicou Blanca Hernando Barco, Rosilete dos Santos, Suelen Carla Ribeiro e Susiane do Rocio Brichta. Enquanto a vereadora Maria Manfron , indicou Elenice Malzoni, Hilda Culpi Serenato, Maria Regina Trevisan Parise e Roseli Esmanhotto Ferro. A vereadora Noemia Rocha indicou Caroline Montes de Lima Leal, Eliane Mara Stevão de Matos, Marlici Cristina Dias Cavalli dos Santos e Silvana Soled Dominguez Piragine. Os nomes indicados pela vereadora Professora Josete foram: Andreia de Lima, Gisele Alessandra Schmidt e Silva, Megg Rayara Gomes de Oliveira e Michelli Santos da Silva.

Dany Angel conclui Mastermind

A empreendedora Dany Angel concluiu, recentemente, o treinamento Mastermind LINCE (Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz) que é uma especialização partindo do princípio de que a liderança não é desenvolvida apenas por conhecimentos, mas principalmente pelas habilidades e atitudes do profissional.

O Mastermind é uma das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil e é a única empresa brasileira certificada pela The Napoleon Hill Foundation – Purdue University Calumet – Hamont, Indiana/USA. Conforme explicou instrutor Giovani Capri, “isso significa que nossos participantes recebem uma certificação internacional, respeitada mundialmente. Nossas equipes de instrutores são qualificadas e capacitadas com referencial teórico exclusivo e consistente, com atuação nacional”.

O conceito Mastermind começou a ser estudado pelo pensador Napoleon Hill em 1908 em sua obra A Lei do Triunfo. Como foi a primeira grande pesquisa sobre comportamento empresarial no mundo, serve de fundamento para inúmeras pesquisas em mais de 20 países.

A empreendedora Dany Angel é sócia-proprietária da Angel Produção e especialista em “Marketing de Atração de Clientes” no Instagram e criadora do método “Transforme seu Instagram em uma Máquina de Vendas”.

Além de ter sido convidada para ser instrutora da Fundação Napoleão Hill Master Mind, Dany teve outra surpresa no dia de sua formatura. Por intermédio de votação entre os participantes do curso, foi eleita “Comendadora da Turma”, que agora leva seu nome, significando que foi escolhida pelos seus colegas como a Líder do grupo.

Kaka Magno é destaque no Globo Esporte

A piloto curitibana, Kaká Magno, em preparação para Campeonato Brasileiro de Kart de 2019, entrevistada pelo Globo Esporte.

A piloto curitibana de Kart, Kaka Magno, foi entrevistada pelo Globo Esporte, cuja matéria será veiculada nesta sexta-feira (8) às 12hs50min. A reportagem faz parte da programação da emissora alusiva ao “Dia Internacional da Mulher”.

Entrevistada pela repórter Grabriela Ribeiro, Kaká Magno fez uma balanço de sua carreira,contando que começou a competir em 2009 em kart indoor em pistas paranaenses. No ano passado, Kaká Magno teve uma temporada de resultados representativos. Além do vice-campeonato da Copa São Paulo do Interior, ela subiu ao pódio nas 500 Milhas Granja Viana com a quinta posição de seu time.

Na entrevista,com imagens exclusivas do cinegrafista Rodrigo Brito, mostrando a piloto percorrendo a pista do Kartódromo Raceland Internacional, em Pinhais, Kaká conta como conseguiu vencer todas as barreiras que a separavam do desejo de ser uma piloto de competição. A piloto já participou do Programa de Pilotos da Volkswagen dirigido para mulheres na Alemanha, com a chancela da FIA, e foi indicada pelo bicampeão mundial Emerson Fittipaldi para a Scirocco R Cup Volkswagen. Atualmente ele defende a equipe Forcolin Racing e compete em todos as pistas do país.

“Para mim o kart indoor é a base para um sonho de quem quer seguir no mundo da velocidade”, enfatiza Kaká.

A piloto curitibana,está se preparando agora para participar Campeonato Brasileiro de Kart de 2019, que será realizado no mês de julho, em Cascavel. É a primeira vez que ela participa deste evento que é a principal competição de kart do País uma vez que Cascavel é conhecido como um dos principais pólos da modalidade no Brasil.Os organizadores esperam que seja registrado um recorde de participantes neste evento.

Kylie Jenner, a mais jovem bilionária do mundo

A empresária Kylie Jenner, de 21 anos, é a mais jovem bilionária do mundo, segundo anunciou na terça-feira (5) a revista Forbes. Famosa ao aparecer no reality show Keeping Up with the Kardashians, Kylie lançou sua própria linha de cosméticos, a Kylie Cosmetics, e foi com essa empresa que ela chegou ao ranking.

Segundo estimativas da Forbes, a empresa de Kylie vale, pelo menos, US$ 900 milhões, cerca de R$ 3,4 bilhões na cotação atual “Acrescente a isso o dinheiro que Kylie já retirou do lucrativo negócio e a jovem de 21 anos agora é uma bilionária, com uma fortuna estimada em um US$ 1 bilhão”, diz a revista.

A publicação informa ainda que a empresária tornou-se bilionária ainda mais nova do que Mark Zuckerberg. Na época em que atingiu esse patamar, o dono do Facebook tinha 23 anos. Filha de KrisJenner e CaitlynJenner, Kylie já era famosa aos dez anos de idade, quando começou a aparecer com sua família – já milionária – em um reality show. Ela atingiu a marca do primeiro bilhão antes do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, que se tornou bilionário aos 23 anos – o mais novo até então.

Dos 2.153 bilionários na lista, 252 são mulheres. Entre elas, a mais rica a partir da fortuna que não é fruto de herança é a magnata imobiliária Wu Yajun, da China, no valor de US$ 9,4 bilhões (cerca de R$ 35,5 bilhões).

O número de mulheres que construíram sua própria fortuna chegou a 72 pela primeira vez, acima das 56 no ano passado.A lista de bilionários da Forbes é um registro da riqueza em 8 de fevereiro de 2019. A revista usa os preços das ações e as taxas de câmbio do dia em todo o mundo.

“Dança Comigo?”, o novo livro da escritora Marisol F

Marisol F. que é uma escritora de suspense, está preparando o lançamento de novo livro intitulado “Dança Comigo?”. Ela já escreveu outras duas obras pela Editora Appris, quais sejam, o “Ícaro e o “Canto do Cisne”. Seus textos, fluidos e atuais, como ela diz, “giram em torno das emoções humanas e os desfechos decorrentes de situações limites”. Ah, alguns personagens do livro, tem como pano de fundo, muitos locais curitibanos.

Marisol, que mora em Curitiba,estudou Ciências Biológicas na PUC-PR, tem seu tempo dedicado aos animais e às causas ambientais participando de campanhas que previnem o abandono e a preservação do meio ambiente. É redatora de um blog de turismo e tradutora de espanhol e italiano.

Troféu “Mulher, Simplesmente Mulher” dia 11 na ACP

Durante evento que será realizado no próximo dia 11 de março, o Conselho da Mulher Empresária (CME), da Associação Comercial do Paraná (ACP), fará entregado troféu “Mulher, Simplesmente Mulher 2019”, em 24ª. versão.

Serão homenageadas quatros mulheres “que representam a excelência dos serviços prestados à sociedade em seus respectivos campos de atuação”, conforme enfatizou a coordenadora do CME, Maria Cristina Coutinho. As homenageadas deste ano, serão: Claudia Silvano, Diretora do Procon-Pr, Mônica Balestieri Berlitz, empresária do Clube da Alice, Juliana Pauliki Michalowski, empresária do Grupo MM (Mercado Móveis) e Sirene Barbosa de Souza Bueno, símbolo de “Mulher Guerreira e Trabalhadora”.

O evento, que faz parte das comemorações do “Dia Internacional da Mulher”,acontecerá no sede da ACP localizado na Rua XV de Novembro 621, Auditório Carlos Alberto Pereira de Oliveira, 9º andar, a partir das 19h00. Segundo a coordenadora do Conselho da Mulher Empresária (CME), Maria Cristina Coutinho, “esse poder de organização feminina tem sido valorizado mundialmente pelas empresas. A mulher do novo milênio nos ensina como é possível exercer liderança sem os ranços machistas, do autoritarismo e opressão”.