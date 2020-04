A Câmara dos Deputados aprovou por 431 votos a 70, o texto-base de um projeto que recompõe durante 6 meses as perdas de estados e municípios com a arrecadação do ICMS e ISS.

O objetivo da proposta é reduzir os efeitos na economia da crise do novo coronavírus.

Para concluir a votação, os parlamentares ainda precisavam analisar sugestões para alterar o texto principal, o que não havia sido concluído. Se aprovado, o projeto seguirá para votação no Senado. Pela proposta, Estados serão compensados pela queda no ICMS, que é responsável por parte considerável da arrecadação estadual. No caso dos municípios e do Distrito Federal, a União irá compensar o ISS, um dos principais tributos recolhidos pelas prefeituras. Os repasses da União, segundo o texto, serão feitos entre maio e outubro deste ano.