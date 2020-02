Câmara de Arbitragem Brasil-China tem nova presidente

A presidente e sócio-fundadora do Instituto Sfera em Curitiba, Jacira Teixeira Moura, é a nova presidente da Câmara de Arbitragem Brasil-China (CABC). O contrato foi assinado pelo presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Chiu Po Cheng, em Curitiba, no dia 10 de fevereiro. A Câmara faz arbitragem, mediação e dispute board, com o objetivo de desafogar o Judiciário do país.

Segundo Jacira, atualmente o Brasil tem cerca de 100 milhões de processos ativos. “É humanamente impossível nossos juízes julgarem com celeridade e qualidade como a Constituição prevê. As Câmaras de Arbitragem privadas ajudam na solução dos conflitos patrimoniais e pecuniários”, afirma. Embora vivamos numa época de conflito, Jacira acredita que há também constantes mudanças e buscas de pacificação.

Além de presidente do Sfera Instituto de Conciliação Mediação e Arbitragem, Jacira Teixeira Moura é também presidente e sócia fundadora da SHÌ Chambre Arbitrale em Paris, advogada de Direito Internacional e de Direitos Humanos pela Universidade de Londres e advogada Tecnology Information, também pela Universidade de Londres. É sócia e consultora Internacional para desenvolvimento de projetos do IFIF – Instituto Italiano de Futebol de Florença.

Jacira foi diretora da Comissão Ética e Disciplina do Chief Executive Officer, advogada de Direito Desportivo em Madrid na Espanha, advogada Direito Aeroespacial em São Paulo, mediadora e árbitro Internacional em Florença na Itália e mediadora e árbitro nacional e internacional em Brasília. Ela teve ainda participação importante na história que contribuiu para o resultado consolidado dos princípios em que aprova a lei Pelé (Lei do Direito Desportivo) em 24 de março de 1998, tornando-se pioneira no campo do Direito Desportivo no Brasil. Foi sócia e CEO da Mondosports Solution.

A presidente da Câmara de Arbitragem Brasil-China, Jacira Teixeira Moura, e o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Chiu Po Cheng. Foto: Divulgação