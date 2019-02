Por Alice Schuch, doutora em gêneros pesquisadora do universo feminino

O igual não existe no mundo da vida, cada uma de nós é diversa por como se constrói. Nascimentos são constantes para aquelas que crescem e realizam. Por isso, investir no pessoal desenvolvimento me torna mais eu, mais real, mais bela e muitíssimo mais feliz.

Todo o ser humano porta dentro de si dois conjuntos de forças. Um deles apega-se a segurança e a defesa e tende a regredir, temeroso de correr riscos, de colocar em perigo aquilo que já possui, receoso da liberdade e da separação. O outro impulsiona para a totalidade, para a individualidade, para a ação plena e para a confiança em relação ao mundo externo, refere Maslow.

Clara Coria, psicóloga argentina alerta para a necessidade de compreendermos questões que nos afetam profundamente. O filósofo e economista britânico Stuart Mill , já em 1806, indicava que o primeiro e indispensável passo para a emancipação das mulheres seria serem educadas de modo a não necessitarem do pai ou do marido para manter-se, posição esta segundo o autor, que em nove entre dez casos as convertem em joguete ou em escravas daquele que as alimenta, e no caso número dez, em sua humilde amiga e nada mais.

Constatamos em nossa pesquisa que quando, por afetividade, nos fixamos em alguma relação, nos estabilizamos e perdemos a coragem de crescer, isto é, estacionamos, reduzindo a nossa identidade funcional e bloqueando o devir de ambos.

Convém sermos vigilantes porque quanto dentro de nós percebemos alguém que nos freia, somos nós que o escolhemos e o queremos, pois a decisão é pessoal. E, como refere a obra O Em Si do homem: “se o sujeito não se desenvolve em crescimento, perde a memória, o traçado e a forma segundo o tipo de privação que sofreu em cada sucessiva interação que o fez regredir”. Porém, em sentido positivo, ao aperceber-se de uma presença vital, nossa inteligência deseja e escolhe aquela relação para crescer.

Essa é a lógica da vida: busca um comportamento de permanente adaptação a cada realidade de contato enriquecedor, útil e funcional ao próprio devir.

Calma, ma fare subito ou calma, mas faça logo!

Até breve queridas amigas!