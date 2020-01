Começa neste mês o calendário de pagamento obrigatório do IPVA 2020. O valor varia de acordo com o modelo e com a idade do veículo.

Neste ano, os boletos não serão mais enviados pelo correio. A alternativa é acessar o a página da secretaria da fazenda na internet para você mesmo emitir a guia e pagar à vista ou em até três vezes. O endereço é: fazenda.pr.gopv.br.

Outra opção é ir até os caixas de sete bancos credenciados e fazer o pagamento com base no número do renavam. A data para pagar o imposto varia com o número da placa e são dois calendários:: um para pagamento à vista e outro para quem for parcelar.

De qualque forma,, o pagamento começa no dia 23 de janeiro.

Veja o calendário:

PAGAMENTO IPVA 2020

À VISTA:

1 E 2: 23/01/2020

3 E 4: 24/01/2020

5 E 6: 27/01/2020

7 E 8: 28/01/2020

9 E 0: 29/01/2020

PARCELADO:

1 E 2:

23/01/2020 (PRIMEIRA PARCELA)

17/02/2020 (SEGUNDA PARCELA)

23/03/2020 (TERCEIRA PARCELA)

3 E 4:

24/01/2020 (PRIMEIRA PARCELA)

18/02/2020 (SEGUNDA PARCELA)

24/03/2020 (TERCEIRA PARCELA)

5 E 6:

27/01/2020 (PRIMEIRA PARCELA)

19/02/2020 (SEGUNDA PARCELA)

25/03/2020 (TERCEIRA PARCELA)

7 E 8:

28/01/2020 (PRIMEIRA PARCELA)

20/02/2020 (SEGUNDA PARCELA)

26/03/2020 (TERCEIRA PARCELA)

9 E 0:

29/01/2020 (PRIMEIRA PARCELA)

21/02/2020 (SEGUNDA PARCELA)

27/03/2020 (TERCEIRA PARCELA)