O superintendente de Esportes Hélio Wirbiski apresentou nesta terça-feira (30) ao governador Carlos Massa Ratinho Junior o calendário oficial dos jogos esportivos no Paraná. Ele envolve disputas oficiais, escolares, universitárias e de Aventura e Natureza (inéditas no Estado). Além disso, o governador recebeu a confirmação de Foz do Iguaçu como sede do Campeonato Mundial de Voleibol Escolar 2020, primeira vez que o evento ocorre na América do Sul. O ex-jogador de vôlei Giba participou do encontro.

O calendário começa em maio e se encerra apenas em novembro, com expectativa de reunir 200 mil crianças nos jogos escolares e mais 30 mil nos de Aventura e Natureza, que serão distribuídos em três datas e sedes (Litoral, em junho; Foz do Iguaçu e lindeiros, em setembro; e Angra Doce, no Norte Pioneiro, em novembro). Já os jogos escolares contam com 32 etapas regionais e duas finais, entre crianças com 12 a 17 anos.

Wirbiski disse que a ideia do encontro foi de apresentar o esporte como indutor do desenvolvimento humano e também do turismo. “Aproveitamos a visita do ícone de vôlei Giba e lançamos o calendário esportivo dos jogos escolares, vamos atender em torno de 200 mil crianças do dia 15 até o fim do ano. A ideia do governador Ratinho Junior é potencializar as finais usando os grandes nomes do esporte para incentivar as crianças a praticar esporte, e família e comunidade também participarem”, afirmou.

MUNDIAL DE VÔLEI 2020 – Foz do Iguaçu foi escolhida como sede do Campeonato Mundial Escolar de Voleibol de 2020, vencendo uma concorrência com a Croácia. Para sediar o Mundial, o Brasil defendeu a tese de que deveria ser escolhido não só pelo ineditismo do local, mas também por contar com o apoio do Poder Público para realizá-lo.