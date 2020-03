Calendário 2020 da Federação Paranaense de Sinuca abre temporada neste fim de semana

Dias 06 e 07 de março acontecem as disputas da 1a Etapa do Interclubes Série A, no Santa Mônica Clube de Campo

2020 começou e, depois de um descanso merecido, a Federação Paranaense de Sinuca (FPS) retoma suas atividades neste fim de semana. Com um calendário de eventos repleto de competições programadas para todo o ano, o pontapé inicial da temporada começa nos dias 06 e 07 de março, sexta-feira e sábado, respectivamente, no Santa Mônica Clube de Campo, em Colombo, com competições da primeira etapa do Campeonato Paranaense Interclubes Série A. É uma grande oportunidade para conferir os melhores jogadores do Estado em disputas acirradas. As partidas desta etapa têm início sexta-feira (6), a partir das 19h45 e sábado (7) a partir das 9h45. A entrada é aberta ao público interessado em assistir.

Segundo o presidente da FPS, Ricardo Caregnato, 2020 promete muitas novidades para o esporte da sinuca no Estado. “A sinuca do Paraná está cada vez mais forte, mais respeitada, no Brasil e no mundo. Este ano, vamos investir em transmissões mais simultâneas e com mais qualidade, visando ampliar o alcance das partidas e, assim, além dos telespectadores ao vivo nas partidas, teremos mais pessoas online acompanhando as disputas. Convidamos a todos que gostam do esporte para virem assistir a primeira disputa do ano, com os melhores jogadores do Estado”, ressalta Caregnato. As principais partidas serão transmitidas ao vivo pelo Facebook da entidade, no @sinucapr, a partir das 14 horas.

Serviço:

1ª Etapa do Campeonato Paranaense Interclubes Série A

No Santa Mônica Clube de Campo

Dia 6, sexta-feira, a partir das 19h45

Dia 7, sábado, a partir das 9h45

Entrada aberta ao público

Transmissão ao vivo pelo Facebook da entidade, sábado, a partir das 14h

Mais informações nas redes da Federação Paranaense de Sinuca, @sinucapr

Fotos: Divulgação.