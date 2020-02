Calderano conquista o tri da Copa Pan-Americana

Sétimo colocado do ranking mundial, Hugo Calderano venceu na noite deste domingo (9.02) o compatriota Gustavo Tsuboi (40º) por 4 sets a 1 (11/3, 11/5, 11/13, 11/3 e 11/6) e conquistou o tricampeonato da Copa Pan-Americana de tênis de mesa, em Guaynabo, Porto Rico. Os dois finalistas garantiram vaga na Copa do Mundo individual deste ano, em outubro, na Alemanha.

“É uma sensação incrível. Acho que joguei muito bem aqui. Todos os jogos foram difíceis, então joguei no meu melhor nível. Estou feliz por sair mais uma vez com o título”, afirmou Hugo, que destacou ainda sua evolução jogo a jogo. “Foi um torneio duro. Acho que a cada partida fui melhorando. É normal, muitas vezes jogamos melhor na final do que na primeira rodada. Nunca é fácil jogar contra um companheiro de equipe, porque nos conhecemos muito. Conhecemos o saque, a recepção. Sabia que seria uma partida difícil”.

Os quatro representantes brasileiros em Porto Rico são integrantes do programa Bolsa Atleta, da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Calderano recebe a categoria Pódio, a principal. Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi estão na olímpica, enquanto Jéssica Yamada está na categoria Internacional. Ao todo, a lista mais recente publicada pelo ministério contempla 256 atletas da modalidade, num investimento federal anual de R$ 3,3 milhões. São 142 atletas olímpicos e outros 114 paralímpicos. Levando em conta também a Bolsa Pódio, há outros dez atletas contemplados (nove paralímpicos), num valor total anual de R$ 1,22 milhão. No total, o aporte da Secretaria Especial do Esporte no tênis de mesa supera R$ 4,5 milhões em 12 meses.