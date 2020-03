Caixa permite suspensão de parcelas de financiamentos habitacionais

Por conta do coronavírus, a Caixa Econômica Federal está permitindo que os clientes solicitem a suspensão de até duas parcelas de financiamentos habitacionais pelos próximos 60 dias. Clientes que usam o FGTS para pagamento, não podem usufruir do benefício.

No aplicativo “Habitação Caixa”, é possível que pessoas físicas solicitem o serviço de pausa. Além disso, os congelamentos só podem ser feitos em contratos com até duas parcelas em atraso.

As mesmas condições são oferecidas aos clientes que possuem operação de Home Equity com a Caixa e que já têm ao menos 11 parcelas pagas. Não há limite de valor para os contratos. Com a normalização da situação econômica, as prestações pausadas serão incorporados ao saldo devedor.

Para solicitar: