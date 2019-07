A CAIXA abriu as contratações de crédito rural para a safra 2019/2020, destinado a produtores rurais, cooperativas e agroindústrias. Para o ano, serão disponibilizados mais de R$ 7,5 bi, destinados às operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização.

A aplicação de recursos neste ano safra terá grande disponibilidade de Recursos Obrigatórios. Serão destinados mais de R$ 4 bilhões para cooperativas e agroindústrias, com taxas de juros especiais e customizadas. O destaque é a linha de industrialização, em que a CAIXA pretende aplicar mais de R$ 2,5 bilhões neste ano safra, ante os R$ 1,69 bilhão aplicados no ano safra 18/19.

A CAIXA também deve aplicar R$ 1 bilhão em Pronamp, valor 93,5% superior ao ano safra anterior. Para esta Safra, foi incluída a linha de PRONAMP investimento, com limite de até R$430.000,00 por beneficiário, com taxa efetiva de juros prefixada de até 7,0% a.a. e prazos de reembolso de acordo com o projeto financiado.

Para este ano safra, a CAIXA pretende ampliar a atuação com a diversificação da fonte de recursos, sendo uma delas a LCA, em que há a pretensão de aplicar mais de R$ 1,5 bilhão para as linhas de custeio.

Para Julio Volpp, vice-presidente de Modelos de Varejo da CAIXA, a safra que se inicia é um marco na atuação da CAIXA no segmento, que amplia sua participação neste importante setor. “O compromisso da CAIXA é ser um agente público que atua na concretização da política agrícola estabelecida pelo Governo Federal. Nossa atuação preza em atender o cliente em todo o ciclo produtivo de forma sustentável, ofertando o crédito no momento adequado para o produtor”, destacou.

Para obter o financiamento, os produtores rurais podem procurar uma das 1.700 agências da CAIXA autorizadas a operar com Crédito Rural. A CAIXA conta ainda com mais de 2.500 Consultores Rurais – ATER conveniados, distribuídos por todo território nacional.